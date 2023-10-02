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عشرات المفقودين مايزالون تحت الأنقاض.. قتلى جراء انهيار سقف كنيسة في المكسيك

10/2/2023 2:27:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قتل تسعة أشخاص على الأقل فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض إثر انهيار سقف كنيسة يوم الأحد في ولاية تاماوليباس شمالي المكسيك ، وفقا لما قالته سلطات الولاية.
ونقلت محطة "إيه دي إن 40" التلفزيونية المحلية عن خورخي كويلار، المتحدث باسم الأمن العام بالولاية قوله إنه تم حتى الآن إنقاذ 10 جرحى، بينما يواصل عمال الإغاثة رفع الأنقاض.

وأضاف كويلار أن سبب انهيار سقف كنيسة سانتا كروز في مدينة ماديرو يمكن يكون خلل هيكلي في المبنى.

وقالت السلطات المكسيكية أن الحادث الذي وقع خلال قداس يوم الأحد تسبب أيضا في إصابة نحو 50 شخصا آخرين، بينما يقوم عمال الإنقاذ بالبحث في الحطام في وقت متأخر من الليل بحثا عن ناجين وضحايا آخرين.

وقالت شرطة ولاية تاماوليباس إن نحو 100 شخص كانوا في الكنيسة وقت الانهيار.

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