عشرات المفقودين مايزالون تحت الأنقاض.. قتلى جراء انهيار سقف كنيسة في المكسيك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قتل تسعة أشخاص على الأقل فيما لا يزال العشرات تحت الأنقاض إثر انهيار سقف كنيسة يوم الأحد في ولاية تاماوليباس شمالي المكسيك ، وفقا لما قالته سلطات الولاية.
ونقلت محطة "إيه دي إن 40" التلفزيونية المحلية عن خورخي كويلار، المتحدث باسم الأمن العام بالولاية قوله إنه تم حتى الآن إنقاذ 10 جرحى، بينما يواصل عمال الإغاثة رفع الأنقاض.
وأضاف كويلار أن سبب انهيار سقف كنيسة سانتا كروز في مدينة ماديرو يمكن يكون خلل هيكلي في المبنى.
وقالت السلطات المكسيكية أن الحادث الذي وقع خلال قداس يوم الأحد تسبب أيضا في إصابة نحو 50 شخصا آخرين، بينما يقوم عمال الإنقاذ بالبحث في الحطام في وقت متأخر من الليل بحثا عن ناجين وضحايا آخرين.
وقالت شرطة ولاية تاماوليباس إن نحو 100 شخص كانوا في الكنيسة وقت الانهيار.
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