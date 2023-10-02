هل سينقطع الانترنت عن العالم ليومين خلال الشهر الحالي؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تَشِيرُ إلى أن هُنَاكَ انقطاعًا في خدمة الإنترنت حول العالم خلال يومي 10 و11 من الشهر الحالي.
ومع ظهور هذه الشائعات، قامت وكالة ناسا بنفي تلك المعلومات ووضحت أنها عارية من الصحة تماماً، وكما جاء في بيانها ، فإنه لم يتم العثور على أي دلائل أو مؤشرات على أن هُنَاكَ مشكلة محتملة قادمة في خدمة الإنترنت.
ووفقًا لـ"ناسا"، فإن الادعاءات حول انقطاع الإنترنت العالمي غير صحيحة، وأكدت الوكالة أنه لا توجد أي تهديدات موثوقة أو أدلة تشير إلى أن الإنترنت سيتعطل على مستوى العالم، وبالتالي يمكن للأفراد والشركات الابتعاد عن الانزعاج والتخوف من هذا الأمر. وكالات
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