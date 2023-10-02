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هل سينقطع الانترنت عن العالم ليومين خلال الشهر الحالي؟

10/2/2023 2:27:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تَشِيرُ إلى أن هُنَاكَ انقطاعًا في خدمة الإنترنت حول العالم خلال يومي 10 و11 من الشهر الحالي.

ومع ظهور هذه الشائعات، قامت وكالة ناسا بنفي تلك المعلومات ووضحت أنها عارية من الصحة تماماً، وكما جاء في بيانها ، فإنه لم يتم العثور على أي دلائل أو مؤشرات على أن هُنَاكَ مشكلة محتملة قادمة في خدمة الإنترنت.

ووفقًا لـ"ناسا"، فإن الادعاءات حول انقطاع الإنترنت العالمي غير صحيحة، وأكدت الوكالة أنه لا توجد أي تهديدات موثوقة أو أدلة تشير إلى أن الإنترنت سيتعطل على مستوى العالم، وبالتالي يمكن للأفراد والشركات الابتعاد عن الانزعاج والتخوف من هذا الأمر. وكالات

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