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إسرائيل تدرس تسهيلات لغزة

10/2/2023 2:27:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: أمير تيفون وآخرين
إسرائيل تفحص القيام بعدة خطوات لمنع التصعيد الأمني في القطاع، بما في ذلك زيادة عدد العمال الفلسطينيين المسموح لهم بالدخول اليها وتقديم تسهيلات في شروط إدخال البضائع الى القطاع. إضافة الى ذلك تجري اتصالات مع قطر حول نقل مساعدات مالية منها لسلطة حماس في القطاع. في المستوى السياسي في إسرائيل يخافون من أن الاشتعال الامني في القطاع يمكن أن يضر بالمحادثات مع السعودية من اجل التوصل الى اتفاق تطبيع بوساطة اميركية، ومعنيون بالحفاظ على الهدوء.
مؤخرا حماس تزيد الضغط على اسرائيل عن طريق القيام بمظاهرات عنيفة على طول الجدار مع اسرائيل، واحيانا من خلال استخدام وسائل اخرى مثل اطلاق النار من مسدسات نحو قوات الجيش الاسرائيلي. دبلوماسي غربي زار القطاع مؤخرا قال للصحيفة بأنه خلف هذا الضغط تقف ازمة اقتصادية شديدة في غزة، ضمن امور اخرى، تقليص المساعدات الدولية المحولة للسكان هناك والصعوبة المتزايدة امام مؤسسات الامم المتحدة التي تعمل في غزة من اجل تجنيد المساعدات من المجتمع الدولي.
ايضا جهات سياسية اسرائيلية تعزو تدهور الوضع على طول الحدود أولا وقبل كل شيء الى الضائقة المدنية والاقتصادية في القطاع. الاحداث على الجدار بدأت قبل اقل من نصف سنة بعد عملية "الدرع والسهم" التي عمل فيها الجيش ضد الجهاد الاسلامي. في النقابات التي جرت مؤخرا في اسرائيل حول الوضع في غزة تم طرح تقدير لجهاز الامن، بحسبه حماس تبادر وتشجع على المواجهات للضغط على اسرائيل من اجل القيام بخطوات فورية لتحسين الوضع الاقتصادي، سواء على شكل قرارات مثل زيادة عدد العمال أو على شكل ضخ الاموال من جانب قطر.
ظهر أمس اعلن منظمو المظاهرات على جدار الحدود عن نية استئناف المواجهات – بعد بضع ساعات تراجعوا عن هذا الاعلان. المنظمون قرروا استئناف المظاهرات في اعقاب زيارة مئات اليهود أمس الى الحرم. المنظمون الذين يسمون انفسهم "الجيل الشاب والثائر" اعلنوا في البداية أنهم قرروا "توسيع دائرة الاحتجاج واشعال الحدود الشرقية بالنار من اجل نقل رسالة للعدو الذي يستمر في المس بالحرم، الذي هو خط احمر". مع ذلك، في اعقاب تدخل وسطاء من مصر وقطر قرر منظمو المظاهرات الغاءها. وقد اوضحوا بأنهم قرروا ذلك مقابل محاولة الوسطاء زيادة عدد تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين ووقف دخول اليهود الى الحرم.
حماس تجنبت منذ عملية حارس الاسوار في 2021 تنفيذ هجمات بالصواريخ على اسرائيل، ولم تشارك في المواجهات بين اسرائيل والجهاد الاسلامي خلال تلك الفترة، ضمن امور اخرى، بسبب الاعتبارات الاقتصادية. قرار الحكومة السابقة السماح بدخول العمال من القطاع الى اسرائيل للمرة الاولى منذ عقد تقريبا كان احد الاسباب الاساسية لسياسة حماس خلال هذه الفترة. الحكومة الحالية استمرت في هذه السياسة وهي الآن تفحص زيادة عدد العمال المسموح لهم بالدخول الى اسرائيل من 15 الى 20 ألف عامل في المرحلة الاولى. واذا تم الحفاظ على الهدوء سيزداد هذا العدد.
المبعوث القطري الى القطاع، محمد العمادي، اجرى مؤخرا اتصالات كثيفة في محاولة للتوصل الى حلول تعمل على تهدئة المنطقة. في الاسبوع الماضي بارك احد الانجازات التي سعى اليها. وحسب قوله: فتح مؤقت لحاجز ايرز من اجل عبور العمال من غزة الى اسرائيل في فترة الاعياد. في يوم الخميس اعلنت مجموعة الشباب الفلسطينيين التي قادت المظاهرات العنيفة عن وقفها بعد بضع ساعات من قيام اسرائيل بفتح معبر ايرز امام دخول العمال اليها.
"قطر عملت ونجحت في منع تدهور الوضع في القطاع من خلال التوسط والتوصل الى تفاهمات مكنت من اعادة فتح معبر ايرز امام العمال الفلسطينيين"، قال المبعوث القطري في الاسبوع الماضي. "الوضع في القطاع تدهور، ومواجهات اخرى ستزيد شدة الازمة الانسانية لمليوني فلسطيني يقعون تحت حصار اسرائيل غير القانوني. قطر لن توفر أي جهد لدعم الشعب الفلسطيني عن طريق الدبلوماسية وتطوير مبادرات الى حين تحقيق طموحاتهم في الدولة والازدهار".
مواصلة سياسة الحكومة السابقة في موضوع دخول العمال وامكانية القيام بخطوات اقتصادية اخرى لتحسين الوضع في غزة، تم القيام بها بدون معارضة الجناح اليميني برئاسة الوزراء بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير. من غير الواضح اذا كانا سيستمران في دعم هذا الخط طوال الوقت، لكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتوقع أن يصمم على ذلك اذا تم طرح هذا الامر للنقاش في الحكومة، بسبب الرغبة في الحفاظ على الهدوء في القطاع الفلسطيني طالما أنه تجري الاتصالات مع السعودية. الرئيس الاميركي، جو بايدن، قال لنتنياهو في اللقاء بينهما في الاسبوع الماضي بأن منع التصعيد العنيف مع الفلسطينيين سيساعد الادارة الاميركية على الدفع قدما بالاتصالات مع الرياض. جهات رفيعة اخرى في الادارة الاميركية نقلت في الاشهر الاخيرة رسالات اخرى لاسرائيل ربطت بين الوضع مع الفلسطينيين وبين الاتصالات حول التطبيع مع السعودية ودول عربية أخرى.

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