السيسي يترشح من جديد لمنصب رئيس مصر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنَ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، والتي حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام إجرائها خارج مصر في أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل، وفي الداخل في أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته.
وأعلن الرئيس المصري في كلمه له عزمه الترشح عقب نهاية فعاليات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، والذي يعقد الآن في العاصمة الإدارية الجديدة لمدة ثلاثة أيام، واستعرض خلالها الوزراء في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات التسع الماضية.
وقال السيسي عن ترشحه في انتخابات الرئاسة: إن كان يا رب في غيري أولى بها مني فوفقه وإذا كنت أولى بها فيا رب وفقني ويسر لي، ويا رب أكون أولى بها.. وأعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها.
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