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السيسي يترشح من جديد لمنصب رئيس مصر

10/2/2023 2:27:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنَ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، والتي حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام إجرائها خارج مصر في أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل، وفي الداخل في أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته.


وأعلن الرئيس المصري في كلمه له عزمه الترشح عقب نهاية فعاليات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، والذي يعقد الآن في العاصمة الإدارية الجديدة لمدة ثلاثة أيام، واستعرض خلالها الوزراء في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات التسع الماضية.

وقال السيسي عن ترشحه في انتخابات الرئاسة: إن كان يا رب في غيري أولى بها مني فوفقه وإذا كنت أولى بها فيا رب وفقني ويسر لي، ويا رب أكون أولى بها.. وأعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها.

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