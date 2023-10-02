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السياسيان الأخيران

10/2/2023 2:27:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت






بقلم: ناحوم برنياع

"السياسي الأخير" هو عنوان كتاب سيرة بايدن الذي نشر في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. الكاتب الصحافي فرنكلين باور، ركز على السنتين الأوليين في ولاية بايدن كرئيس. جرف الكتاب وراءه عناوين رئيسة بسبب علامة الاستفهام التي يطرحها على الاهلية الجسدية والعقلية لبايدن. فهو يقلل جدا من اجراء المداولات قبل العاشرة صباحا؛ ينسى الأسماء؛ يصعب عليه ابداء الطاقة. "طرأ في السنوات الأخيرة تدهور جسدي وترد في قدراته العقلية بحيث لا يمكن لأي دواء أو نظام تدريب ان يقضي عليه"، يكتب باور. عندما يفشل بايدن، يغطي مساعدوه عليه. يصف الكتاب المضمون حول الرئيس كفصل في المسلسل التلفزيوني "البيت الأبيض" – عصبة كفوءة على نحو رائع، طلقة اللسان والفعل، تقود أميركا والعالم الى مستقبل افضل. وقد صممت الغرفة البيضوية من جديد وفقا للصورة التي سعى بايدن لأن يسوقها لنفسه، مع صورة كبرى لفرنكلين دلانو روزفيلت، الرئيس الذي تولى الرئاسة حتى وفاته. في الشهر القادم سيبلغ بايدن 81 سنة. واذا ما انتخب فسيتعين عليه أن يفي بمطالب المنصب المتشددة حتى سن 86. لم يسبق لاي رئيس قبله أن تولى المنصب في البيت الأبيض في عمر قريب من هذا. وحسب الاستطلاعات فان اغلبية مطلقة من الأميركيين بمن فيهم المصوتون لحزبه مقتنعة بأنه غير مؤهل للمهمة، وان كاميلا هارس، نائبته، غير جديرة بان تحل محله. على الرغم من ذلك فانه هو وهي يصران على التنافس على فترة ولاية ثانية. مثل نتنياهو ومثل كثيرين آخرين في هذا المستوى، هو واثق من ان مصلحته الشخصية ومصلحة الدولة هما واحد.
فهل سيتنافس حتى النهاية او، مثلما يأمل زملاؤه في الحزب الديمقراطي، يعلن في غضون بضعة اشهر عن انسحابه؟ "لن اتفاجأ اذا ما تنافس ولن اتفاجأ اذا ما انسحب"، قال كاتب السيرة الذاتية.
بايدن ونتنياهو: يكشف الكتاب النقاب عما حصل بينهما في أيام 2021، في اثناء احداث حارس الاسوار. بايدن أمر مساعديه "ان يغمروا نتنياهو بالمحبة". "سأعانقه بكل القوة"، أضاف. يخيل ان ما كان في حينه تنبأ بدقة بما حصل في اللقاء بينهما في نيويورك على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل عشرة أيام. في اثناء الحملة في غزة تحدثا هاتفيا ست مرات. وكانت نقطة الذروة قصف البرج الذي استخدمته طواقم الاتصالات الدولية والمحلية في غزة. الفيلم الدراماتيكي الذي وثق انهيار المبنى ألحق ضررا إعلاميا جسيما بإسرائيل في الدول الغربية وفي تقارير وسائل الاعلام. وكان الادعاء بان "المبنى قصف فقط كي يوفر للاسرائيليين صورة نصر.
وقيل في الكتاب ان نتنياهو اعترف، "بالمناسبة"، بانه لم تكن منفعة استراتيجية في تفجير المبنى. بايدن لم يوبخه. "ضبط نفسه وصمت". نتنياهو أراد ان يواصل القصف لكن بايدن قال له، "يا بيبي، انهيت مسار الإقلاع، هذا انتهى". ونتنياهو، حسب الكتاب، اطاع.
هذا الوصف يضع بايدن بالضبط في المكان الذي وقف فيه الرئيسان الديمقراطيان اللذان سبقاه، كلينتون واوباما. في المحادثات الخاصة يمقتون نتنياهو ويقسمون بتصفية الحساب معه. بعد ذلك، علنا، يعانقونه بكل القوة. لعل هذا هو إحساس المسؤولية لديهم تجاه إسرائيل، ولعل هذه هي الوعود المتكررة من نتنياهو، في الاجتماعات الثنائية، بالتغيير والتغير، ولعله سحر ظهوره. ليئور سوشراد يمكنه ان يتعلم منه بعض الحيل.
ما حسم لديهم في النهاية هو المصلحة الاميركية مثلما رأوها في تلك اللحظة. في قلوبهم هم ربما كانوا يريدون أن ينقذوا الديمقراطية في إسرائيل، لكن ابسط من ذلك بكثير، مؤكد وكامل انقاذ نتنياهو. والتفافة حدوة الحصان تجاه نتنياهو هي نزهة في الحديقة.
يؤمن بايدن بان نتنياهو المعانق سيقضي الليل والنهار كي يجلب له عشرين سناتورا جمهوريا واكثر ليدعموا حلف دفاع اميركي سعودي وتخصيب يورانيوم بسيطرة سعودية. ربما. ما ينبغي أن يقلق هو انه فور العناق همست محافل في البيت الأبيض في اذان المراسلين بان ما بلغ عنه ليس ما كان. بايدن بحكمته عانقه بيد واحد وباليد الثانية اخرج منه تعهدات كبيرة في الموضوع الفلسطيني وفي الإصلاح القضائي. هذه الهمسات لا تستوي مع الهدية الإضافية التي تلقاها نتنياهو بعد بضعة أيام، الاعفاء من التأشيرة. عندما يعانق بايدن فإنه يعانق بكلتا اليدين.

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