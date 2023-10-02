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نحتاج لزعامة مسؤولة

10/2/2023 2:27:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
معاريف






بقلم: البروفيسور بني بورات

قرار بلدية تل أبيب منع إقامة صلاة يوم الغفران في ميدان ديزنغوف مع حواجز هو قرار بائس. مؤسف أكثر حسم المعركة في عدم التدخل بالقرار. مؤسف منها جميعا هو اختيار دمج الكفاح العادل ضد الثورة القضائية في مظاهرة ضد الصلاة ومحاولة تشويشها. وكمن يشارك بشكل دائم في المظاهرات ضد الثورة القضائية علي أن أقول بأسف لرفاقي في الاحتجاج ليس هذا هو الطريق.
قرار المحكمة اشكالي لثلاثة أسباب. أولا هو يمس بالحق في حرية الدين. الصلاة الجماعية في يوم الغفران يصعب عليها أن تنطوي في داخل الكنيس ومن هنا الرغبة لاقامتها في المجال المفتوح. اما منع الصلاة مع فاصل، كما هو دارج حسب الفقه اليهودي، فمثله مثل منع الصلاة لذاتها عن الكثيرين المعنيين بالصلاة في يوم الغفران. ثانيا، هو يمس بالحق في المساواة. فكيف يمكن أن يسوى فرض الحظر على صلاة يوم الغفران بفاصل في ميدان ديزنغوف مع إعطاء إمكانية للمسلمين بالصلاة بفاصل في حديثة تشارلز كلور؟ ثالثا، القول إن الفصل بين الرجال والنساء عند الصلاة هو اقصاء للنساء يخلق نزعة شرعية عن الجمهور الديني والتقليدي الذي يتوجه الى الكنس. يقال على الفور، بشكل عام نصب الفواصل بين الجنسين هو ممارسة مرفوضة لا ينبغي احتواؤها. لكن الفصل بين الجنسين في وقت الصلاة هو احد الاستثناءات التي تعتبر شرعية. لو كان يعتبر فعلا تمييزيا، لكان من الجدير ان يمنع أيضا داخل الكنس.
لا يمكن الهروب من الاستنتاج بان الحديث لا يدور عن نزاع قضائي عادي بل عن ان المجتمع الإسرائيلي علق في حرب شاملة للمتدينين مقابل العلمانيين، اليهود مقابل الديمقراطيين. هذه نتيجة الثورة القضائية التي ايقظت كل الشياطين من سباتها. لسنوات مرت الصلوات الجماعية التي كانت في ديزنغوف بلامبالاة. اما هذه السنة فقد فقدنا القدرة على أن نتبنى مواقف مركبة ومتسامحة. التطرف يغذي التطرف، والمركز المتوازن يخرج خاسرا.
في خلفية الأمور يقبع التخوف من ألا تكون الصلاة الجماعية في ديزنغوف سوى مرحلة أولى في خطة شاملة لحمل تل أبيب كلها على التوبة. ومع أنه لا ينبغي الاستخفاف بهذا التخوف، يجدر ان نمتنع عن إدارة نزاعاتنا العامة من خلال حجج "المنزلق السلس" التي تعمل في الاتجاهين. فهي تدفعنا لان تقودنا مخاوفنا العميقة من الغير. هذه استراتيجية سيئة. ليس لان المنزلق ليس هنا بل لأننا نحتاج الى رأب الصدوع الاجتماعية وتخفيض مستوى اللهيب.
الثورة القضائية تهدد بتمزيقنا اربا. الى جانب الرغبة في منع استمرارها علينا أن نفكر أيضا كيف نرمم المجتمع الإسرائيلي من حطامه ونتعلم من جديد كيف نعيش معا. نحن بحاجة الى زعامة مسؤولة، حكيمة ومتوازنة، وليس الى زعامة "محقة بكل ثمن"، يغريها سكب المزيد من الوقود على النار التي تأكلنا.

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