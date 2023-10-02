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أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة الحزام والطريق‏

10/2/2023 2:27:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
‏‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة






جون رابلي*‏ - (أنهيرد) 2023/9/29
عندما أعلن الرئيس شي جين بينغ لأول مرة عن خطته لإحياء "طريق الحرير" القديم بين أوروبا والصين في خطاب ألقاه في كازاخستان قبل 10 سنوات، لم يظهر القادة الغربيون كثيرًا من الاهتمام. لم يكن هناك ما يشير إلى أن الرجل الذي كان يلقي الشعر الكازاخستاني على المنصة كان يخطط لبناء شبكة اقتصادية عالمية غير مسبوقة، تؤدي فيها جميع الطرق في نهاية المطاف إلى بكين. وسوف تصبح "مبادرة الحزام والطريق"، كما أُطلق عليها لاحقًا لدى تعميدها، رمزًا لطموح الصين الكوني.‏
‏‏في العقد الذي مضى منذ ذلك الحين، تدفق أكثر من ‏‏تريليون دولار‏‏ من الاستثمارات لتصب في مشاريع "مبادرة الحزام والطريق"، وهو رقم ينافس ما تضعه الدول الغربية مجتمعة في ‏‏ميزانياتها للمساعدات‏‏. ولم يكن عثور الصين على خاطبين متحمسين لودها في جميع أنحاء العالم لسخائها الجديد مفاجئًا، لأسباب ليس أقلها أن الدول الغربية بدأت في سحب قرونها -حيث خفضت بريطانيا مؤخرًا، على سبيل المثال، ميزانية مساعدات لطالما شكلت ركيزة لقوتها الناعمة، من أجل تخصيص النقود لبناء حاملة طائرات.‏
‏ولكن، بملئها هذا الفراغ، أثارت الصين قلق الدول الغربية، وسوف يحضر عدد قليل منها عندما يجتمع ممثلون من أكثر من ‏‏100 دولة‏‏ في بكين لحضور "منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي". وعلى نحو متزايد، وخاصة في مجتمع السياسة الخارجية الأميركية، أصبحنا نسمع كلامًا عن أن الصين تستخدم مبادرة الحزام والطريق لبناء كتلة منافسة للغرب.‏
وفي استجابة واضحة لمبادرة الحزام والطريق، أعلنت الولايات المتحدة وبعض شركائها في قمة مجموعة العشرين الأخيرة عن برنامج للبنية التحتية يهدف إلى ربط آسيا وأوروبا. ولكن، إذا كان هؤلاء الشركاء يأملون في أن يسيروا على قدم المساواة مع الصين، فإنهم قد يرغبون في إعادة النظر في تكتيكاتهم لأن الشيء الوحيد الذي تبرع فيه الصين وتجيده حقًا هو بناء البنية التحتية. وفي الوقت الذي أمضيناه في محاولة اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب حفر نفق قصير إلى محطة يوستن، قامت الصين بتركيب ما يقرب من 40.000 كيلومتر من السكك الحديدية عالية السرعة.‏
‏وعلى أي حال، قد يقول العثور على نية شائنة في مبادرة الحزام والطريق عن المراقبين أكثر مما يقوله عن الأشياء التي يلاحظونها. ثمة إغراء متكرر نواجهه نحن في الغرب، هو النظر إلى سلوك الصين من خلال عدسات حقبة الحرب الباردة، حيث يتم وضع "المملكة الوسطى" لتشغل الدور الذي أخلاه الاتحاد السوفياتي المنهار. وعندما يتم النظر إليها من هذا المنطلق، تبدو مبادرة الحزام والطريق على أنها محاولة الصين لتحويل قوتها الاقتصادية إلى سيطرة سياسية من خلال جذب سلسلة من الدول إلى مدارها بطريقة أوثق. بل إن البعض يتعقبون مخططًا أيديولوجيًا في استعداد الصين لإقامة شراكات مع الأنظمة الاستبدادية، مستشهدين بذلك كدليل على أنها تريد بناء كتلة معادية للديمقراطية ومعادية للغرب.‏
‏في واقع الأمر، على الرغم من ذلك، لم يكن هناك الكثير من ‏‏التفكير الجيوسياسي‏‏ وراء المفهوم الأصلي لمبادرة الحزام والطريق. بدلاً من ذلك، كان الذين جمّعوا مكوناتها هم البيروقراطيون الذين كانوا يحاولون حل تحد اقتصادي: كان اقتصاد الصين قد اصطدم بجدار. وللتغلب على الأزمة المالية العالمية في العام 2008، عكفت الصين على عملية تحفيز مالي ضخمة ونجحت في انتشال الاقتصاد العالمي من الركود، ولكنها تركت نفسها أيضًا مع قدر كبير من الطاقة الفائضة. وفي الوقت نفسه، كانت الصين تقترب من حدود نموذج للنمو اعتمد على العمال ذوي الأجور المنخفضة لتجميع السلع المعدة للتصدير. ومع القضاء على الفائض الهائل في قوة العمل، ارتفعت الأجور، الأمر الذي بشر بمستقبل حيث لن تكون فيه الشركات الصينية قادرة على عرض سعر أقل من منافسيها في الخارج.‏
‏وإذا كان الصين لتفلت من هذا الفخ الكلاسيكي للدخل المتوسط، فسوف تحتاج إلى أن تحول إنتاجها نحو نوعية أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية، وأن تنقل تجميعها الكثيف العمالة إلى الخارج. فبعد أن بنت اقتصادها من خلال إغراء موجات من الاستثمارات التي لجأت إلى الاستعانة بمصادر خارجية عن طريق فتح مصانعها في الصين، والتي ساعدت في تراجع التصنيع في أميركا، أصبحت الآن في حاجة إلى أن تفعّل الشيء نفسه وأن تنقل بعض الصناعات التحويلية الخاصة بها إلى مناطق ذات أجور منخفضة خارج حدودها.‏
‏توصلت مجموعة من موظفي الخدمة المدنية إلى خطة‏‏ لتحقيق ذلك: من خلال إنشاء شبكات النقل التي سيكون من شأنها أن تتيح لها الوصول إلى الأسواق الخارجية والإمدادات والعمالة، ثم استغلال هذه الروابط لتطوير شراكاتها، ستكون الصين قادرة على توسيع اقتصادها خارج حدودها الوطنية. لكنها لن تستخدم، مع ذلك، برنامج مساعدات كلاسيكي مثل "خطة مارشال" للقيام بذلك. بدلاً من ذلك، سوف تشجع بكين مصارفها على إنفاق رأس المال بشروط تجارية، وهو أمر كانت قادرة عليه وراغبة في القيام به بالنظر إلى المجمعات الهائلة من رأس المال المتراكم في بلد يدّخر ما يقرب من نصف إنتاجه، وحيث تتضاءل قائمة الفرص ذات العائد المرتفع في الداخل.‏
‏وصل اقتراح السياسة هذا في وقت مناسب. مع وصول شي جين بينغ إلى السلطة للتو، كانت بكين تشعر بقلق متزايد من أن علاقاتها الجيدة مع الشركاء التجاريين الغربيين ستتعرض لضغوط متزايدة. وكان صعود باراك أوباما إلى رئاسة الولايات المتحدة وتحول إدارته نحو آسيا، الأمر الذي عزز الوجود العسكري الأميركي كثقل موازن للصين، سببًا في ترسيخ هذا التصور. ولم يؤد استبعاد الصين اللاحق من المفاوضات حول الشراكة المقترحة عبر المحيط الهادئ سوى إلى المزيد من تعزيز هذا الاعتقاد في بكين. وقد جعل شي مبادرة الحزام والطريق مبادرته الخاصة، وسرعان ما أصبحت محورًا لسياسته الاقتصادية الجديدة.‏
في حين تمت صياغة مبادرة الحزام والطريق كبرنامج اقتصادي، سرعان ما أصبح واضحًا للقيادة الشيوعية أنها يمكن أن تدفع استراتيجية جيوسياسية جديدة أيضًا. فمن ناحية، أعطت مبادرة الحزام والطريق الصين الفرصة لعرض نموذج جديد تمامًا للتنمية. وفي حين ركز النهج الغربي في التعامل مع التنمية العالمية على استخدام المؤسسات المالية متعددة الأطراف، مثل "صندوق النقد الدولي"، و"البنك الدولي"، و"منظمة التجارة العالمية"، لهندسة أنظمة السياسات المؤيدة للسوق، ثم المساعدة في تنفيذها بمساعدات موجهة، كانت الصين تعتقد أن بناء ‏‏البنية الأساسية‏‏ هو المفتاح إلى التنمية. وفي الوقت نفسه، اعتبرت الصين نظام التنمية أو الحكم أو حقوق الإنسان الذي قد يختار بلد ما استخدامه شؤونًا خاصة به تمامًا، وهو موقف يعكس تقاليدها في عدم التدخل. وبالنظر إلى التصور واسع النطاق في العالم النامي للدول الغربية على أنها إمبريالية متعجرفة تسعى إلى تفرض أجنداتها الأخلاقية أو الاقتصادية، فقد أثبت موقف الصين أنه يقدم تغييرًا منعشًا.‏
‏ومع ذلك، لم تخلق مبادرة الحزام والطريق بنية مالية عالمية بديلة -على الأقل ليس بعد. وخلافًا للنظام متعدد الأطراف الذي أنشئ في بريتون وودز في العام 1944، فإن لديها طموحات أكثر محدودية. يعمل "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" و"منظمة التجارة" العالمية في جميع أنحاء الكوكب. وفي المقابل، تركز مبادرة الحزام والطريق الصينية في المقام الأول على آسيا وأوروبا وأفريقيا وأوقيانوسيا -في الواقع، في تلك الأجزاء من العالم التي يمكن أن تسمى في امتدادها بالمناطق النائية. وعندما يتعلق الأمر بالانخراط الدبلوماسي، ما تزال الصين تفضل تجنب الأنظمة متعددة الأطراف لصالح التركيز على النهج الأكثر تواضعًا -وإنما العملي- للعلاقات الثنائية.‏
‏ومع ذلك، فإن هذا النهج يسبب للصين بعض الآلام المتزايدة بينما تتعامل مع العالم بطريقة لم يسبق لها أن فعلته بجدية من قبل. فمن ناحية، تخدم مبادرة الحزام والطريق هدف البلاد المتمثل في توسيع ‏‏إمكاناتها التصديرية‏‏. ولكن في العديد من البلدان، وخاصة في أفريقيا حيث تتمتع الصين بحضور كبير ومتزايد، ‏‏ثمة افتقار إلى القدرة الإدارية‏‏ اللازمة لإدارة برامج البنية التحتية المعقدة. ونتيجة ذلك، أفسحت النشوة الأولية بشأن السخاء الصيني في السنوات الأخيرة المجال أمام تقييم أكثر رصانة، خاصة عندما أصبحت المدفوعات مستحقة وكافحت بعض الحكومات من أجل الوفاء بها.‏
‏دفع هذا بعض المعلقين الغربيين إلى التمسك بمفهوم "دبلوماسية فخ الديون"، وهي فكرة تقوم على أن الصين أقرضت المال للدول المستهدفة بهدف الانقضاض على الأصول والاستيلاء عليها لاحقًا عندما يتخلف المدين عن السداد. وغالبا ما يتم الاستشهاد، كمثال على ذلك، بحالة سريلانكا، التي سمحت للصين بالسيطرة المباشرة على أحد موانئها بعقد إيجار مدته 99 عامًا عندما وجدت حكومتها أنها لا تستطيع سداد ديونها.‏
‏لكن الواقع ربما ‏‏يكون أكثر‏‏ عاديةً. تتعلم الصين بالطريقة الصعبة ما تعاملت معه الحكومات الغربية لعقود من الزمان -مشاكل الإعسار لدى المدينين السياديين. وفي الاستجابة لذلك، يبدو أنها تعيد توجيه نفسها نحو أسلوب غربي إلى حد ما من الإقراض "الصغير، وإنما الجميل" الذي يعطي الأولوية للمشاريع الأصغر والمستهدفة. على مر السنين، كانت الحكومات الغربية قد طورت بنية عالمية متقنة من خلال مؤسسات مثل "نادي باريس"، التي توفر تسهيلات للحل السريع للأزمات المالية. لكن الصين قاومت الانضمام إلى مثل هذه الهيئات، وعملت بدلاً من ذلك على حل المشاكل على أسس مرتجلة. ولم يكن ذلك سهلاً دائمًا. ونادرًا ما تكون دبلوماسية الديون كذلك، وتكتشف الصين أن دور المتبرع يمكن أن ينطوي في نهاية المطاف على ثمن مخفي.‏
‏لقد أفسحت الضجة التي سادت خلال السنوات الأولى من انطلاق مبادرة الحزام والطريق مكانها لتقييم أكثر واقعية لتكاليف وفوائد التعامل مع الصين، حيث تجد الدول الشريكة لها دورًا لمهيمن طموح يتجاوز مجرد توزيع الأشياء الجيدة. وما تزال العديد من الدول تجد أنه من المفيد أن يكون لها قطب منافس يمكنها الاعتماد عليه للوقوف ضد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ولكن ربما لا يُنظر إلى إعادة إيطاليا النظر مؤخرًا في مشاركتها في مبادرة الحزام والطريق أقل كمثال على تدوير الحلفاء الغربيين العربات، بقدر ما هي ‏‏إعادة‏‏ تفكير تجريها العديد من الدول في درجة الاعتماد على الصين التي هي على استعداد لقبولها. لقد بنت الصين قوتها الناعمة وأصبحت تجري تمرينها الخاص وتحصل على خبرتها الخاصة في الدبلوماسية، لكنها تجد أيضًا أن الجزء الممتع من مبادرة الحزام والطريق ربما يكون قد انتهى الآن.‏

‏*جون رابلي John Rapley : ‏‏هو خبير في الاقتصاد السياسي في جامعة كامبريدج، ومؤلف كتاب "‏‏غروب آلهة المال‏‏" Twilight of the Money Gods. كتابه الأخير، الذي شارك في تأليفه مع بيتر هيذر، هو "‏‏لماذا تسقط الإمبراطوريات: روما وأميركا ومستقبل الغرب" Why Empires Fall: Rome, America and the Future of the West‏‏، نشر في 25 أيار (مايو)‏‏ 2023.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The myth of Chinese imperialism: There is nothing nefarious about the Belt and Road

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