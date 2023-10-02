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كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

10/2/2023 2:27:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ظفر سيد* - (إندبندنت أوردو) 20 آب (أغسطس) 2023

عندما نسمع اسم البنجاب (شمال الهند)، تتبادر إلى الذهن صورة منطقة نضرة خضراء تجري فيها الأنهار وتتخللها جداول مائية كأنها تنثر الفضة في الأرجاء وتخرج أرضها محاصيل لا تقل قيمة عن الذهب. لكن هذه ليست الصورة القديمة للبنجاب؛ حيث لم تعرف في سابق الزمان بالزراعة، وكانت معظم أجزائها غير مأهولة وغير صالحة للزراعة، سوى المناطق المحيطة بالأنهار، كما لم تكن الزراعة مهنة معظم سكانها الذين اشتغلوا بالرعي.
في ثمانينيات القرن التاسع عشر، أطلق البريطانيون خطة غيرت شكل البنجاب خلال العقود التالية، وجعلت منها هذه المنطقة النابضة بالحياة التي تتبادر صورتها إلى أذهاننا عند سماع اسمها.
كيف بدأ نظام الأنهار؟
استولى الإنجليز على البنجاب في العام 1849 بعد أن هزموا السيخ. وعندما اندلعت الثورة الكبرى ضدهم بعد ثمانية أعوام من الاستيلاء، دعمهم معظم أهل البنجاب ولعبوا دوراً مهماً في هزيمة جيوش الجنرال بخت خان في دلهي. كما أسهم سكان البنجاب كثيراً في محاربة الأفغان أيضاً. وشعر الإنجليز في ضوء هذه الأحداث أن البنجاب تحمل أهمية كبرى لبقاء السلطة على شبه القارة الهندية. ولأن البنجاب كانت آخر مقاطعة للإمبراطورية البريطانية على الحدود مع أفغانستان، بدأ الإنجليز في اتخاذ خطوات جادة لتثبيث أقدامهم في هذه المنطقة.
كانت الإمبراطورية البريطانية آنذاك في حاجة إلى المقاتلين؛ حيث كان الصراع محتدماً بين القوى العظمى. وقد اعتاد الإنجليز تصنيف الناس في كل منطقة يذهبون إليها، وهو ما فعلوه في البنجاب أيضاً، حيث أعطوا بعض عوائلها لقب "العوائل المقاتلة"، وتم تجنيد الكثير منهم في الجيش البريطاني. وشملت هذه العوائل عائلة جنجوا وأعوان وجات وتوانة والسيخ، فيما حرم الآخرون من هذا اللقب.
إضافة الى التجنيد اهتم الإنجليز أيضا بالزراعة. في ذلك الوقت، كانت معظم أجزاء شبه القارة الهندية تعتمد على الأمطار للزراعة. فيما تمثلت المشكلة في البنجاب من هذه الناحية في أن نسبة الأمطار تنخفض في المناطق الميدانية، وبالتالي فإن أراضيها، على الرغم من كونها خصبة، تقدم مظهراً صحراوياً إلى حد كبير، لأن الماء لا يصل إلى المناطق الواقعة بين الأنهار. هذه المناطق بحسب القانون كانت مملوكة للحكومة البريطانية التي قررت توطينها.
وجد البريطانيون من المسح الجيولوجي، أنه يمكن حل هذه المشكلة بسهولة من خلال حفر القنوات بالمنطقة، حيث تشكل الأرض منحدراً طبيعياً من شمال بنجاب إلى نهر السند. بدأ حفر القنوات بطريقة عشوائية وعلى نطاق صغير، لكن نظام حفر القنوات بدأ رسمياً في العام 1886 عندما حفر البريطانيون للمرة الأولى قناة سيدهناي بالقرب من مدينة مولتان جنوب البنجاب.
لم تكن سيدهناي مجرد قناة، بل كانت مشروعاً اجتماعياً متكاملاً؛ حيث أوصلت الماء إلى المنطقة كلها وتم توطين 2.705 مزارعين من مناطق أخرى بالمنطقة وقسمت آلاف الهكتارات من الأراضي بينهم. بعد تجربة سيدهناي، تم حفر القنوات وتوطين المزارعين في جهلم وجناب وجونيا وغيرها من مناطق الولاية.
زادت المساحة الزراعية الإجمالية في المقاطعة الإنجليزية آنذاك بفضل القنوات الجديدة من ثلاثة ملايين إلى 14 مليون فدان. الجدير بالذكر أن عمل الحفر كان يتم يدوياً بواسطة العمال دون آلات وجرافات حديثة، ويقدر الباحث ديفيد ليدون أن البريطانيين حفروا ما مجموعه 33.612 كيلومتراً من القنوات، أي أكثر من خمسة أضعاف المسافة بين مدينة لاهور ولندن.
اعترف أهالي البنجاب بعمل الإنجليز في الزراعة والري؛ حيث وصف أحد شعراء البنجاب في القرن التاسع عشر الحاكم الإنجليزي لمنطقته بالإسكندر الأعظم، وقال إن أعماله أيقظت الحياة في مناطق البنجاب.
هل كان الإنجليز حقاً يريدون مصلحة البنجاب؟
كان هذا السؤال جزءاً من بحث الدكتوراه للباحث طاهر محمود من جامعة البنجاب، والذي صرح لـ"إندبندنت أوردو" بأن "البريطانيين أرادوا إدارة إمبراطوريتهم على مبدأ الكلفة المنخفضة، حيث لم يرغبوا في جلب مواردهم من بريطانيا واستخدامها هنا. كانت البنجاب آخر مقاطعة في الهند تم ضمها في الإمبراطورية البريطانية، لقد أدرك الإنجليز أن المياه متوفرة بغزارة وكل ما عليهم أن يستخدموه بطريقة صحيحة".
وعن مصلحة الإنجليز، أضاف طاهر أن المناطق غير المأهولة كان يسكنها الرعاة، ما فعله الإنجليز أنهم جلبوا الناس من المناطق الوسطى ذات الكثافة السكانية وأعطوهم أراضي شاسعة، وبالتالي حققوا أكثر من هدف، حيث خففوا الضغط السكاني على المناطق الوسطية، وأصبحت للحكومة إيرادات جديدة من المزارعين الجدد كما ضمنوا ولاءهم للحكومة البريطانية أيضاً.
يوضح طاهر "لم يحفر البريطانيون قناة إلا إذا ثبت بالفعل أنها مربحة. بدأت بعض المشاريع في تحقيق ربح بنسبة 40 في المائة خلال العام الأول واستردت كلفتها في غضون عامين إلى ثلاثة. تم جمع هذه الأرباح من خلال فرض الضرائب على المزارعين المحليين".
"اللعبة الكبرى" مع الروس والأهداف الاقتصادية
يضيف طاهر، كانت هناك أهداف سياسية أيضاً. على سبيل المثال، كان البريطانيون يتخوفون من تقدم روسيا في أفغانستان ويخشون على سلطتهم في شبه القارة الهندية. في هذه المعادلة، كان توطين الناس وإعطاؤهم أراضي استراتيجية لضمان ولاء السكان المحليين، حيث يصعب على روسيا وعلى أي قوة أخرى زعزعة استقرار هذه المنطقة من دون مساعدة السكان المحليين.
كانت هذه أهدافا أولية، ومع مرور الوقت، تغيرت هذه الأهداف أيضاً، وفق طاهر، الذي أشار إلى عامل آخر، إذ كانت بريطانيا تستورد خيول الجيش البريطاني من أستراليا وكانت هذه عملية مكلفة. عرض الإنجليز على السكان المحليين إعطاء قطعة أرض مقابل تقديم الخيول للجيش البريطاني، وسموه مشروع تربية الخيول، حيث يأخذ السكان المحليون الأراضي مقابل الخيول ويتخلص الإنجليز من الاستيراد.
إضافة إلى ذلك، أنشئت مدن صناعية قرب المناطق التي تم تأهيلها، حيث تم إنشاء مدينة سرغودها قرب جهلم، ومدينة فيصل آباد قرب جناب، وتم توصيل هذه المدن بأجزاء أخرى من البلاد والموانئ عن طريق شبكات السكك الحديدية من أجل تصدير المنتجات ليس فقط داخل الهند، بل إلى الخارج أيضاً.
شراء الذمم مقابل الأراضي
وفقا لطاهر، "كان الهدف الآخر هو زيادة تمكين طبقة الملاك بهدف السيطرة السياسية على الناس من خلالهم، وخلق طبقة يمكنها حماية مصالح البريطانيين. من أجل هذا الغرض، تم تقديم منح ضخمة لبعض الملاك من عائلة توانا ونون وممدوت وغيرهم الذين ما يزال لديهم نفوذ سياسي في مناطقهم".
الصفقة التي قدمها الإنجليز كانت نعمة لأهالي البنجاب الذين يعيشون على خط الفقر؛ حيث كانوا يحصلون على وظيفة دائمة في الجيش، إضافة إلى المعاش التقاعدي وقطعة أرض عند نهاية الخدمة العسكرية. تقدر المساحة الكلية التي تم منحها للمجندين في تسع مستعمرات 500 ألف هكتار تقريباً.
ليس هذا فحسب، بل إن الإنجليز وزعوا أراضي على شيوخ الطرق وأصحاب المزارات من أجل السيطرة على عقول الناس. إضافة إلى ذلك، وزعوا الأراضي على العوائل المقاتلة التي سبق ذكرها، الجندي المتقاعد كان يحصل على قطعة أرض، وكذلك الذي يظهر بسالة في ميدان القتال، الكل كان يحصل على نصيبه من الأراضي بحسب الخدمات التي يقدمها. لهذا السبب، كانت نسبة البنجابيين في الجيش البريطاني 50 في المائة بحلول القرن العشرين، بينما كانت نسبتهم من إجمالي سكان شبه القارة الهندية 10 في المائة فقط.
التجربة الاجتماعية
والأيادي المؤهلة
قام الإنجليز من خلال وضع شبكة الأنهار وتوطين المزارعين بتجربة اجتماعية؛ حيث تم إنشاء قرى جديدة في البنجاب، وسميت بالأرقام، وقد أنشئت بتخطيط جيد بعدما مهدت الطرق فيها وأولي اهتمام كبير بالنظافة، إذ كان المزارع الذي يلقي النفايات أمام بيته يعاقب، كما أنشئت مساجد ودور عبادة أخرى في كل قرية.
يقول المؤرخ والباحث في البنجاب منصور إعجاز، في تصريحات خاصة، "إن البريطانيين لم يعطوا الأراضي إلا للمزارعين الذين كانوا يستطيعون فعلاً العمل عليها. على سبيل المثال، كانوا يمسكون بيدي المزارع ليروا ما إذا كانت يداه صالحتين للحراثة أم لا".
كما روى حادثة مثيرة للاهتمام جرت في عائلته، يقول، إن عمه عندما ذهب إلى الإنجليز لتخصيص الأرض، سأله الضابط البريطاني عن عدد الأطفال لديه، وعندما علم أنه لم يكن لديه إلا ابنتان فقط رفض إعطاءه الأرض. وحينما أخبره عمه أن لديه إخوة شباباً يتمتعون بصحة جيدة وافق على تخصيص الأرض له، كما يتحدث عن الاختلاف الكبير بين ثقافة المزارعين المستوطنين والسكان الأصليين من الرعاة، حيث يقول إن والده عندما قدم إلى ساهيوال كان السكان الأصليون يتعجبون من أكله ويقولون له: "كيف تصنع قارباً من الخبز وتضعه في الإيدام؟ نحن لا نستطيع أن نفعل هذا"، كان هذا لأن السكان الأصليين لم يكن لديهم مفهوم تناول الخبز مع الإيدام.
ونتيجة لهذه التسوية ظهر مجتمع جديد مختلف تماماً عن ثقافة وتقاليد البنجاب. لم يحدث في العالم أن عدداً كبيراً من الناس يتم انتقاؤهم من مكان وإعادة توطينهم في مناطق أخرى بتخطيط منتظم.
يقول المؤرخ ديفيد جيلمارتين "إن البيئة المنسقة والجديدة للمستوطنات التي بنتها الحكومة حولت المستوطن إلى رجل حديث".
ماذا بعد رحيل الإنجليز؟
استمر النظام الذي وضعه الإنجليز دون مشكلات حتى جاء العام 1947 عندما هم البريطانيون بالرحيل تاركين وراءهم قضية رسم الحدود بين باكستان والهند، التي بموجبها أعطيت جميع الأنهار للهند وبات بمقدرتها قطع المياه عن باكستان وتحويل أراضيها إلى أراضٍ قاحلة متى ما شاءت. تم التوقيع على مشروع حوض نهر السند في الستينيات لحل هذه المشكلة، حيث سعت باكستان بموجبه إلى إيجاد حل لنقص المياه في طبقات المياه الجوفية الكبيرة من خلال إعطاء بعض الأنهار للهند والآخر لباكستان.
أغلقت الهند رؤوس الأنهار الثلاثة التي أعطيت لها، بالتالي واجهت المناطق المحيطة بها الجفاف، لكن بحسب جاويد رسول، أحد المهندسين التنفيذيين، أنشئت قنوات جديدة لنقل المياه إلى هذه المناطق وسد النقص الحاصل بسبب جفاف الأنهار.
ومن جانبه، يقول رئيس حزب السند المتحد سيد زين شاه، إن الأنهار في منطقة السند بدأت تجف، وأصبح عدد كبير من المزارعين في السند صيادين أو رعاة بسبب نقص المياه. "نحن سعداء بأن بنجاب لديها ماء، لكن المزراعين في السند يشتكون قلته".
الإصلاحات بعد الاستقلال
قال السكرتير الفني الإضافي في قسم إدارة الأنهار خرم أمين لـ"اندبندنت أردو"، إنه بعد إنشاء باكستان، قام قسم الأنهار بعديد من الأشياء التي لم يتم القيام بها خلال الحقبة البريطانية. "على سبيل المثال، لم يقم البريطانيون ببناء أي سدود خلال فترة وجودهم، لقد بنينا عديداً من السدود والقناطر في السنوات الـ75 الماضية لتخزين المياه. إلى جانب ذلك، زدنا سعة القنوات من 28 إلى 68 في المائة".

*صحفي وكاتب في "إندبندنت أوردو"

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