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هل يتمكن العراق من وقف التعدي على أراضيه من جيرانه؟

10/2/2023 2:27:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بعد ساعات من شن ضربات جوية على أهداف لحزب العمال الكردستاني شمال العراق، رفضت الرئاسات العراقية الأربع أي عدوان يستهدف أراضي البلاد.
وأكد بيان صدر عن اجتماع الرئاسات ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان، أن أي عدوان يستهدف أراضي البلاد يتنافى مع مبادئ حسن الجوار ويهدد أمن واستقرار البلاد والمنطقة.
وشدد البيان على أن حل الإشكاليات والاختلاف يتم عبر الحوار والتفاهمات والتعاون والتنسيق المشترك.
كما جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والملفات السياسية والأمنية، ومجمل الأوضاع في البلاد".
وبحسب محللين فإن الخطوات الاخيرة التي اتخذها العراق تؤكد الحرص على سيادة البلاد فقد سبق وان اتخذ العراق عدة خطوات للحفاظ على أمن حدوده وسيادته على أراضية.
وفي ذات السياق أكد أكثر من مسؤول عراقي أن أراضي البلاد لن تكون منطلقا لايذاء بدول المنطقة.
تلك التصريحات صدرت في أعقاب اتخاذ العراق جملة إجراءات مؤخرا بينها نقل جماعات كردية إيرانية من حدود إقليم كردستان العراق مع إيران إلى مخيمات بعيدة عن الحدود.
وفي شأن العملية التركية في شمال العراق أعلنت أنقرة اعتقال 20 مشتبها به على الأقل في عملية أمنية استهدفت عناصر على علاقة بحزب العمال الكردستاني.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن حملة الاعتقالات نُفذت في 26 موقعا بمدينتي إسطنبول وكيركلارلي، موضحا أن متحدثا باسم حزب الشعوب الديمقراطي من بين المعتقلين.
من جهتها، ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية أن الاستخبارات التركية تمكنت من قتل قائد في حزب العمال الكردستاني بمدينة القامشلي شمال شرقي سورية.
وأوضحت الوكالة أن الاستخبارات قضت على مزدلف تاشكين الذي تولى منصب ضابط النظام العام وكان المسؤول عن هجوم داغلجة الذي وقع عام 2007 حسب تعبيرها، وخلف حينها 12 قتيلا من عناصر الجيش التركي.
وأكدت زارة الدفاع التركية في بيان أمس أنها تمكنت من تدمير 20 هدفا لمن وصفتهم بـ"إرهابيي حزب العمال" في غارات جوية استهدفت معاقلهم شمال العراق.
وذكر البيان أن الغارات الجوية استهدفت مواقع لحزب العمال و"عناصر إرهابية أخرى" في متينا وهاكورك وقنديل وجرة (شمالي العراق) مساء أول من أمس.
وتأتي هذه العمليات الأمنية والعسكرية بعد يوم واحد من هجوم استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة أنقرة، ما أسفر عن إصابة شرطيين اثنين ومقتل المهاجمين.
ونقلت أنباء عن مقرب من حزب العمال الكردستاني أن مجموعة تسمى "كتيبة الخالدون" نفذت تفجيرا في أنقرة.
وذكر قائم مقام قضاء سيدكان في محافظة أربيل بكردستان العراق إحسان جلبي أن "المقاتلات التركية قصفت مناطق في برادوست، كما قصفت قرية بدران".
وقالت وزارة الداخلية التركية -في بيان- إنها تحققت، بعد عملية التحري، من أن أحد المهاجمين عضو في حزب العمال الكردستاني، في حين يستمر التحري بشأن هوية المهاجم الآخر.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، أمس عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لمحاولة الاعتداء الإرهابي على مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بجمهورية تركيا، والتي أدت إلى إصابة عددٍ من عناصر الأمن التركي.
وأكدت الوزارة، رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مجددةً دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله، ومعربةً عن خالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة لتركيا وشعبها الشقيق.-(وكالات)

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