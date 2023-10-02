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عليان: حلول مطروحة على طاولة الحوار لاستدامة كرة السلة

10/2/2023 2:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان- أكد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، محمد عليان، عدم التخلي عن اللاعبين، لضمان استدامة اللعبة، وذلك مع تجميد فريقي كفريوبا والرياضي مشاركتهما في الموسم الحالي لأسباب مالية، لافتا إلى البحث في العديد من الحلول المطروحة على طاولة الحوار مع أندية الدرجة الممتازة، للخروج بصيغة توافقية تضمن إقامة دوري الرجال.
ورغم ثبات فرق الأهلي والأرثوذكسي والجبيهة وتأكيد مشاركتها بدوري أندية الدرجة الممتازة لكرة السلة للموسم 2023، إلا أن عقود الرعاية مع شركة التداول المالي“CFI” والبالغة 50 ألف دينار، وعائدات حقوق البث التلفزيوني البالغة 130 ألف دينار، باتت مهددة بالتقليص وربما الإلغاء، في ظل صعوبة إيجاد صيغة توافقية مع اللجنة المؤقتة لرعاية الدوري الممتاز، الذي يسير نحو قرار إقامته بمشاركة ثلاثة أندية فقط، دون جدوى اقتصادية.
وقال عليان، في معرض رده على استفسارات“الغد”:“لدينا أفكار سنطرحها ونناقشها مع ممثلي الأندية، للخروج بأفضل الحلول التي تضمن استدامة كرة السلة، نحن لا نبحث عن حلول مؤقتة، ما يهمنا هو التطوير واستدامة اللعبة”، مؤكدا أهمية حفظ حقوق الأندية في المشاركة ببطولة الدوري الممتاز.
واستطرد:“نسعى في الاتحاد لضمان استمرارية خوض لاعبينا للمنافسات المحلية، وسنستمر بدعمهم ولن نتخلى عنهم”، لافتا إلى سعيهم لإقامة البطولات كافة لضمان عملية تفريخ اللاعبين للمنتخبات الوطنية.
وحول العقوبات المفروضة على اللاعبين أمين أبو حواس والشقيقين زين وكيدن نجداوي، أشار عليان:“يؤسفني أن يقوم أي لاعب برفض تمثيل المنتخب الوطني دون وجود ظرف قاهر، لقد حاولنا كثيرا مع اللاعبين، لكنهم لم يستجيبوا لمخاطباتنا المتكررة وطبقنا التعليمات”، مبديا ملاحظاته على الطريقة غير الاحترافية التي سلكها زين النجداوي رغم المحاولات الماراثونية التي قامت بها اللجنة المؤقتة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية لضمان اعتماد اللاعب محليا مع“الفيبا” وإشراكه بكأس العالم.
وعلمت“الغد” من مصادر موثوقة، أن سبب رفض اللاعب زين النجداوي تمثيل المنتخب الوطني في الألعاب الآسيوية يأتي لامتعاضه من دقائق اللعب القليلة التي حصل عليها في بطولة كأس العالم، فيما فضل أمين أبو حواس الالتحاق بصفوف فريقه الحشد الشعبي العراقي، الذي يفتتح مشواره في بطولة الدوري يوم 20 من الشهر الحالي بمواجهة فريق زاخو، بالوقت الذي تجاهل فيه اللاعب كيدن نجداوي الرد على المخاطبات المتكررة لاستدعائه لتمثيل“الصقور” في رحلة الإعداد لكأس العالم والمشاركة بـ”الأسياد”.
وفي سياق متصل، رحل المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للسيدات وفريق الناشئات تحت 16 سنة، الإسباني فرانشيسكو ألفاريز، عن تدريب المنتخبين مع نهاية عقده وعدم رغبة اللجنة المؤقتة بالتجديد له، لفشله في تحقيق النتائج المنشودة، في الوقت الذي قرر فيه“السلة” استحداث منتخب للفئة العمرية تحت 14 سنة، وسيكون الصربي ماركو فيليبوفيتش من الخيارات المطروحة لاستلام تدريبه إلى جانب فريق الناشئين تحت 16 سنة.

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