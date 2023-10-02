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اختبار صعب للوحدات أمام الكويت بكأس الاتحاد الآسيوي اليوم

10/2/2023 2:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يخوض فريق الوحدات لكرة القدم ثاني مبارياته ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي اليوم، وذلك عندما يحل ضيفا على نظيره الكويت الكويتي عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي على ستاد الكويت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2023-2024، وبنسختها التاسعة عشرة.
وتعد المواجهة صعبة على ممثل الكرة الأردنية الوحيد في ثاني البطولات من حيث الأهمية في القارة الآسيوية، نظرا لعراقة الفريق المنافس من جهة، إلى جانب خوض المباراة على أرضه وبين جماهيره من جهة أخرى، وآماله الكبيرة في تعويض التعثر الذي تعرض له في الجولة الأولى.
وكان الوحدات، فاز على أرضه وبين جماهيره على أهلي حلب السوري في الجولة الأولى بهدفين دون رد، فيما تعادل فريقا الكهرباء العراقي والكويت من دون أهداف، ليحتل“الأخضر” صدارة المجموعة الثانية، الذي يتأهل عنها بشكل مباشر للمربع الذهبي متصدر الترتيب.
وتقام المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها اليوم أيضا، والتي تجمع فريقا الأهلي والكهرباء عند الساعة التاسعة مساء على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) في مدينة الطائف السعودية.
ولم يسعف الوقت وفد الوحدات لإجراء تدريبه الأول فور وصوله على الملعب، نظرا لتأخر الطائرة بإقلاعها ووصولها، ما جعل الفريق يتدرب في الفندق المقيم به تدريبا خفيفا أول من أمس، فيما أجرى أمس تدريبه الرسمي على ستاد صباح السالم بالنادي العربي.
واستعد الوحدات لمواجهة الكويت بمواجهة جرش ببطولة كأس الأردن، حيث أجرى من خلالها المدرب العماني لـ”الأخضر” العديد من التغييرات لإتاحة الفرصة أمام عدد من اللاعبين لإثبات أنفسهم، واختيار التشكيلة المثلى لمواجهة الكويت، مع الإشارة إلى أن الانسجام بين اللاعبين لم يصل للمرحلة المطلوبة بحسب ما أكده المدرب في تصريحات سابقة.
ويعول الوحدات على دعم جماهيره من الجالية الأردنية المتواجدة في الكويت، وعلى خبرات عدد كبير من لاعبيه في البطولات القارية، والذين شاركوا غالبيتهم مع الفريق بالموسمين الماضيين بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وسيحاول المدرب جابر الدفع بتشكيلة قادرة على خطف النقاط الثلاث وقطع شوط كبير نحو التأهل للدور الثاني، ومواصلة الحلم المشترك بين المدرب والفريق بشكل عام، والمتمثل في الصعود على منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخ النادي ببطولة قارية.
وتعد التشكيلة الآتية الأقرب لبدء اللقاء بصفة أساسية، والتي تضم كلا من: أحمد عبد الستار، فراس شلباية، دانيال عفانة، عرفات الحاج، خالد كردغلي، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت، صالح راتب، أنس العوضات، مهند أبو طه وسيدريك هنري.
وعلى الطرف المقابل، استعد فريق الكويت للمواجهة من خلال إقامة معسكر مغلق تحت قيادة المدرب الصربي بوريس بونياك، والذي يمني النفس بتعويض التعادل الذي تعرض له فريقه في مستهل مشواره بالبطولة الآسيوية، والتي توج بها الكويت في 3 مرات من قبل، فيما يقدم مستويات جيدة بالدوري الكويتي بعد فوزه في 3 مباريات وتصدره بالعلامة الكاملة، وفي آخر المباريات تخطى السالمية 2-0.
ويتعرض الكويت لعدد من الغيابات المؤثرة عن مواجهة اليوم ومنهم الحارسين عبد الرحمن كميل وضاري العتيبي، ويوسف ناصر بداعي الإيقاف، إضافة إلى 3 لاعبين بداعي الإصابة وهم: المهدي برحمة، عمرو عبد الفتاح وإبراهيم كميل.
ومن المتوقع أن يعتمد على كل من: سعود الحوشان، سامي الصانع، بلال عفية، فهد الهاجري، علي حسين، طلال الفاضل، رضا هاني، أحمد الزنكي، فيصل زايد، محمد دحام وياسين الخنيسي.
ويعد لقاء اليوم الثامن تاريخيا بين الفريقين في المناسبات الرسمية القارية، حيث تواجها في 7 مباريات سابقة، وفاز الكويت في 3 مرات، مقابل فوز الوحدات في مباراتين، وتعادلا في مباراتين أيضا، مسجلا الكويت 9 أهداف، مقابل تسجيل الوحدات 7 أهداف، علما بأن 6 مباريات كانت لحساب كأس الاتحاد الآسيوي، ومواجهة وحيدة كانت بالملحق التمهيدي المؤهل لدوري أبطال آسيا.

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