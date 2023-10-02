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إيران توشك أن تصبح دولة نووية.. وخيارات بايدن كلها سيئة

10/2/2023 2:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فيما حذر محللون من أن إيران باتت راهنا على أعتاب أن تصبح دولة نووية، حملوا على إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن في طريقة تعاطي البيت الأبيض مع هذا الحال.
الباحث في شؤون الشرق الأوسط في مركز "ناشونال إنترست" غريغ بريدي في مقال بالمجلة إلى أنه أضحى جليا في الآونة الأخيرة أن هناك جهدا أوسع نطاقا لتحفيز إيران على إبطاء وتيرة برنامجها لتخصيب اليورانيوم وخفض التوترات في الشرق الأوسط.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو بناء "تفاهمات" غير رسمية مع إيران عن طريق إبلاغها بـ"الخطوط الحمراء" الأميركية، والتخفيف الواضح من وطأة العقوبات التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية بدل التفاوض على اتفاق رسمي، والذي من شأنه أن يخضع لقانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني من قبل الكونغرس.
ويعتقد الكاتب أن هذا النهج لن يحظى بدعم علني كبير من الطبقة السياسية في واشنطن من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ومع ذلك، ففي ظل عدم وجود بدائل أفضل، فإن ذلك النهج يعد فرصة أمام إدارة بايدن للحد من تصاعد الأزمة مع إيران "والتصدي لتحركات السعودية الرامية إلى رفع أسعار النفط، وكلاهما قد يقوِّض مسعى بايدن لإعادة انتخابه في 2024".
ووفق المقال، فإن نتائج هذه الجهود على المسار النووي الإيراني ما تزال "متواضعة" حتى الآن.
ويرى بريدي في مقاله أن إدارة بايدن التزمت حتى الآن الصمت إزاء مباحثاتها غير المباشرة مع إيران، ولم تعترف بأي صفقة تربط امتناع إيران عن تخصيب اليورانيوم وإيقافها هجمات "وكلائها"، بــ"التسامح" الأميركي البائن بشأن إنفاذ العقوبات.
بيد أنه من غير المرجح برأي الكاتب أن تحث إدارة بايدن إيران على التراجع عن برنامجها النووي إلى مستوى قريب من القيود المفروضة عليها بموجب خطة العمل المشتركة.
وأعرب بريدي عن أسفه، إذ إن إيران باتت على مشارف أن تصبح دولة نووية، "وهي وضعية لا يمكن تغييرها إلى الأبد، حتى لو اندلع صراع عسكري".
وكان أستاذ كرسي هنري كيسنجر للشؤون العالمية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز هال براندز، أشار في تحليل سابق، إلى أن الرئيس الأميركي جو بادين كان يسعى في البداية لتخفيف التوتر مع روسيا وإيران حتى تتمكن الولايات المتحدة من التركيز على الصين. وفي 2021 قال إنه يسعى إلى علاقات "مستقرة ويمكن التنبؤ بتطوراتها" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقال إنه يسعى للوصول لاتفاق نووي "أطول مدى وأقوى" من الاتفاق النووي الإيراني الحالي المعروف باسم "خطة العمل المشتركة الشاملة". ولكن الأمور مع موسكو لم تمض كما أراد بايدن، وكذلك الأمور مع طهران.
فقد وصلت إيران إلى تخصيب كمية من اليورانيوم بنسبة 84 % ، وهو ما يقل قليلا عن النسبة المطلوبة لإنتاج القنبلة النووية، وهي 90 %. ورغم أن أغلب مخزون اليورانيوم لدى إيران مخصب بنسبة 60 % فقط فإن إيران تسابق الوقت، ولن تحتاج إلى فترة طويلة حتى تتمكن من امتلاك اليورانيوم اللازم لتصنيع القنبلة إذا أرادت ذلك، وربما خلال أقل من أسبوعين.
ويرى براندز أن إيران تتحرك ببطء نحو خط النهاية، ورغم ذلك فقد أصبحت على عتبة نادي الدول النووية، في حين يفتقد بايدن للخيارات الدبلوماسية الفعالة لكبح جماحها.
فمفاوضات إحياء الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لم تصل لأي نتيجة حتى الآن. ومن غير المحتمل أن تعود إيران، التي أصبحت أكثر تشددا، إلى نفس الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد، إلا إذا حصلت على بعض المكاسب. في المقابل من غير المحتمل أن يقبل بايدن باتفاق أضعف، من وجهة النظر الأميركية، عن الاتفاق الأصلي. لذلك فإمكانية الوصول إلى حل دبلوماسي تتراجع بشدة.
وما يحدث بعد ذلك سيكون إكراها شديدا. فآخر شيء يريده بايدن هو حرب أميركية جديدة في الشرق الأوسط، لذلك ربما سيظل يعتقد أن شن ضربات أميركية على المنشآت النووية الإيرانية خيار أخير. والاحتمال الأقوى هو قيام الولايات المتحدة وإسرائيل بتشديد الضغط على إيران دون الوصول إلى حالة الحرب، بما يضمن إبطاء سرعة البرنامج النووي الإيراني أو وقفه.
وهناك أيضا العديد من الخيارات الأخرى، منها الهجمات السيبرانية، أو عمليات التخريب السرية ضد البرنامج النووي الإيراني، والقيام بهجمات عسكرية محدودة، وتشديد العقوبات الأميركية ضد إيران، والعمل على إحياء العقوبات الدولية عليها، والتي تم إلغاؤها عقب التوصل للاتفاق النووي عام 2015.
وتشير الولايات المتحدة وإسرائيل إلى استعدادهما للقيام بما هو أكبر من ذلك ضد إيران إذا لزم الأمر. ففي كانون الثاني (يناير) الماضي أجرت القوات الأميركية والإسرائيلية أكبر تدريب عسكري مشترك، تضمن الكثير من المهام التي يمكن تنفيذها ضد البرنامج النووي الإيراني. ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون باستمرار رفضهم القاطع لامتلاك إيران قنبلة نووية، ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم لن يقيدوا أيدي إسرائيل في هذه الحالة.
ويقول براندز، الباحث المقيم في معهد أميركان إنتربرايز، إنه رغم خطورة امتلاك إيران للقنبلة النووية، فإن محاولات منعها من الوصول لهذا الهدف تنطوي على مخاطر كبيرة.
من غير المحتمل أن يقبل بايدن باتفاق أضعف، من وجهة النظر الأميركية، عن الاتفاق الأصلي. لذلك فإمكانية الوصول إلى حل دبلوماسي تتراجع بشدة.
ويرى براندز أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي، بينما أعداؤها يكثفون الضغط عليها. وربما ترد على اي استهداف لها بطرق عنيفة ومثيرة للاضطرابات في الإقليم ككل، مضيفا أن هناك خطر آخر يواجه أي تحرك أميركي ضد إيران، وهو أن روسيا إحدى الدول الموقعة على الاتفاق النووي لن تساعد في تشديد الضغوط على طهران. ليس هذا فحسب، بل ربما ترى موسكو أن تورط واشنطن في حرب ضد إيران سيفيدها لأنه يشتت اهتمام أميركا بعيدا عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا.-(وكالات)

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