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الوحدات يستبعد الفاخوري

10/2/2023 2:27:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- _- استبعد رئيس وفد فريق الوحدات لكرة القدم في الكويت عوض الأسمر، حارس المرمى عبد الله الفاخوري من وفد الفريق الذي سيواجه فريق الكويت الكويتي اليوم في ذهاب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
وكشف المركز الإعلامي لنادي الوحدات أن سبب الاستبعاد هو سوء سلوك اللاعب في الوفد، ليعود اللاعب إلى عمان مساء أمس، ويغيب عن مواجهة الكويت.
وعلمت“الغد” من مصادر موثوقة أن مشادات كلامية حدثت بين الفاخوري ومدرب اللياقة البدنية، التونسي محمد وسيم، ما أدى إلى تدخل إدارة الوفد والعمل على استبعاده من المباراة، علما بأن عبد الستار هو من شارك بصفة أساسية في المواجهة الماضية أمام أهلي حلب السوري.

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