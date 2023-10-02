الوحدات يستبعد الفاخوري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- _- استبعد رئيس وفد فريق الوحدات لكرة القدم في الكويت عوض الأسمر، حارس المرمى عبد الله الفاخوري من وفد الفريق الذي سيواجه فريق الكويت الكويتي اليوم في ذهاب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
وكشف المركز الإعلامي لنادي الوحدات أن سبب الاستبعاد هو سوء سلوك اللاعب في الوفد، ليعود اللاعب إلى عمان مساء أمس، ويغيب عن مواجهة الكويت.
وعلمت“الغد” من مصادر موثوقة أن مشادات كلامية حدثت بين الفاخوري ومدرب اللياقة البدنية، التونسي محمد وسيم، ما أدى إلى تدخل إدارة الوفد والعمل على استبعاده من المباراة، علما بأن عبد الستار هو من شارك بصفة أساسية في المواجهة الماضية أمام أهلي حلب السوري.
MENAFN02102023000072011014ID1107175755
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.