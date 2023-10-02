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الصندوق الاستثماري السعودي ورؤية التحديث

10/2/2023 2:27:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








700 مليار دولار حجم الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي حتى شهر آب (أغسطس) الماضي. الرقم يمثل ارتفاعاً للمكاسب بأكثر من 100 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، بعد أن كشف الصندوق، في آخر تقرير له، أن أصوله في نهاية 2022 كانت 595 مليارا، حوالي 68 % منها استثمارات محلية شملت تأسيس 25 شركة وأضافت حوالي 181 ألف وظيفة جديدة!
يركز الصندوق في استثماراته على 13 قطاعاً استراتيجياً يدخل ضمن محفظة أعماله، أهمها الطيران والدفاع، الرعاية الصحية، العقارات، الخدمات المالية، والاتصالات والنقل وغيرها. ومن أبرز استثماراته: شركة أوبر العالمية، مجموعة لوسيد للسيارات الكهربائية، صندوق البنية التحتية بلاكستون، صندوق سوفت بنك، وهي مجموعة استثمارية قابضة مقرها اليابان.
أما المساهمة المتوقعة للصندوق في الناتج المحلي الإجمالي "غير النفطي"، وهي أحد أبرز أهدافه التي تركز عليها المملكة العربية السعودية، فتناهز 1.2 تريليون ريال سعودي، فيما يرجح إضافة 1.8 مليون وظيفة حتى العام 2025.
الجدير بالذكر أن تشكيل مستقبل مستدام وتعزيز الحوكمة البيئية من بين أهم الأهداف الاقتصادية لصندوق الاستثمارات العامة، وهي تتجلى بشكل أساسي بمشروع مدينة نيوم التي تعد ركيزة لرؤية المملكة 2030 التي استثمر الصندوق فيها خلال 2022 وحده ما يقارب 6.7 مليار دولار.
كما أن الرياض نجحت في الانتقال بالاقتصاد الرياضي إلى مختلف القطاعات، وذلك عبر لحظة تاريخية لكرة القدم في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وتحولت النوادي الرياضية إلى قوة جذب لفت إليها أنظار العالم، ما أدى في النهاية إلى نقل المملكة العربية السعودية إلى العالمية.
يحفر الأشقاء السعوديون في صحرائهم جملة: لم يعد الإيراد النفطي الأيراد الأساسي، وأنه لا بد من إيرادات متعددة.
وهنا مربط الفرس، الإيرادات المتعددة هي التي يجب التركيز عليها؛ حيث إن صندوقا سياديا استثماريا أردنيا سيحقق إيرادات متنوعة، وسيساعد على تحريك الاقتصاد وتحقيق النمو المطلوب وتحسين معيشة المواطن، والتي تصب تماما في أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

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