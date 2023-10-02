المياه ضبط اعتداءات على خط ناقل في المفرق لتزويد مزارع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن كوادرها الفنية في وحدة الرقابة الداخلية وبالتنسيق مع إدارة مياه المفرق ضمن حملتها لاحكام السيطرة على مصادر المياه والمستمرة في جميع مناطق المملكة ضبطت 4 اعتداءات كبيرة على خط ناقل قطر 8 انش في منطقة السويلمة/ محافظة المفرق تزود عدد من المزارع حيث تم إزالة الاعتداءات وتحرير الضبوطات الخاصة بالواقعة تمهيدا لتحويلها للجهات القضائية.
وبالتفاصيل وبناء على توفر المعلومات للفرق التفتيشية تفيد بوجود الاعتداءات المشار اليها تم التنسيق مع ادارة مياه المفرق والجهات ذات العلاقة وعمل حملة في المنطقة وضبط عدة اعتداءات من خلال سحب خطوط لتزويد مزارع والعمل جار حاليا لتحديد المعتدين واعداد الضبوطات القانونية بالواقعة ليتم ايداعها للقضاء لاستكمال التحقيق ومعرفة الفاعلين لضبطهم.
وشدد المصدر ان الوزارة/ سلطة المياه ستواصل حملتها بنفس الوتيرة والخطى بالتعاون مع كافة الجهات مشيدة بكافة الجهود الرسمية في هذا المجال .
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