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للمرة الثانية منذ افتتاحه.. تلفريك عجلون مغلق للصيانة

10/2/2023 2:25:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت المديرة التنفيذية لشركة المناطق الحرة والتنموية المهندسة أروى الحياري، إن أعمال الصيانة الدورية المنتظمة نصف السنوية لتلفريك عجلون والمجدولة مسبقا ستبدأ في 17 الشهر الحالي.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التلفريك سيغلق لأسبوعين ابتداء من 17 الشهر الحالي لإنجاز أعمال الصيانة الدورية، على أن يستأنف استقبال الزوار في الأول من تشرين الثاني المقبل.
يشار إلى أن تلفريك عجلون أغلق للصيانة في شهر حزيران (يونيو) الماضي، لإجراء صيانة احتياطية نظرا للإقبال المتزايد عليه.

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