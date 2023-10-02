للمرة الثانية منذ افتتاحه.. تلفريك عجلون مغلق للصيانة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت المديرة التنفيذية لشركة المناطق الحرة والتنموية المهندسة أروى الحياري، إن أعمال الصيانة الدورية المنتظمة نصف السنوية لتلفريك عجلون والمجدولة مسبقا ستبدأ في 17 الشهر الحالي.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التلفريك سيغلق لأسبوعين ابتداء من 17 الشهر الحالي لإنجاز أعمال الصيانة الدورية، على أن يستأنف استقبال الزوار في الأول من تشرين الثاني المقبل.
يشار إلى أن تلفريك عجلون أغلق للصيانة في شهر حزيران (يونيو) الماضي، لإجراء صيانة احتياطية نظرا للإقبال المتزايد عليه.
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