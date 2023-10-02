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المفرق تصدر 500 ألف رأس من الأغنام للسوق السعودية

10/2/2023 2:25:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نجحت محافظة المفرق في تصدير 500 ألف رأس من الأغنام الى السوق السعودية بعد أن سمحت السعودية في 15حزيران الماضي باستيراد الأغنام من الأردن بحسب مديرة زراعة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا.
وقالت الخريشا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين إن الكوادر القائمة على عملية تصدير الأغنام البلدية للأسواق السعودية، تعمل على قدم وساق لإنجاز جميع معاملات التصدير بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أنه تم تطبيق كافة الشروط التي تم الاتفاق عليها مع الجانب السعودي من حيث المطاعم الواجب إعطاؤها للأغنام المصدر وفترة الحجر البيطري في محجر صرة .
وأكدت أن استئناف تصدير الأغنام للأسواق السعودية منذ 15 حزيران الماضي، ساهم بشكل ملحوظ بتحسن واقع مربي الثروة الحيوانية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.--(بترا)

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