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الذهب يسجل أدنى مستوى له في 7 أشهر

10/2/2023 2:23:57 PM
(MENAFN- Al Watan) سجّل الذهب أدنى مستوى له في 7 أشهر، حيث واصل خسائره اليوم للجلسة السادسة على التوالي، في ظل استمرار ارتفاع الدولار وتقييم المتعاملين لتقرير رئيسي عن التضخم في الولايات المتحدة وترقبهم لعدد من بيانات سوق العمل المقرر صدورها هذا الأسبوع.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة، ليصل إلى 1840.49 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من شهر مارس، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 في المئة، مسجلاً 1856.20 دولارًا للأوقية. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 في المئة، لتصل إلى 21.69 دولارًا للأوقية، في حين تراجع البلاتين بنسبة 0.4 في المئة، مسجلاً 900.71 دولار، بينما نزل البلاديوم بنسبة 1.1 في المئة، ليصل إلى 1232.11 دولارًا.

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