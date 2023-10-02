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الحقيل يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري

10/2/2023 2:23:56 PM
(MENAFN- Al Watan) رأس وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بمقر الصندوق بالرياض، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الصندوق العقاري للعام الحالي بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، مستعرضاً أهم ما تم إنجازه خلال النصف الأول من العام 2023 من مستهدفات برامج الدعم السكني، إضافة إلى متابعة قرارات المجلس السابقة.
كما اطلع على مؤشرات الأداء والاستدامة المالية ومؤشرات تنمية سوق التمويل العقاري، ومؤشرات الأداء لتميز العملاء والتي تضمن مؤشر رضا العملاء (CSI)، إضافة إلى تقارير عن اللجان المنبثقة من المجلس وعن سير أعمالها وقراراتها وهي لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الاستثمار، ولجنة الحوكمة، والمخاطر، والالتزام. ووافق المجلس على إضافة منتجات جديدة لبرنامج تمكين المطورين العقاريين " تطوير"، والذي يهدف إلى دعم وتمكين شركات ومؤسسات التطوير العقاري للحصول على التمويل اللازم من الجهات التمويلية لتمكينها من زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية، بما يسهم في سرعة تملك المواطنين للمسكن الملائم تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وثمّن مجلس الإدارة الجهود المبذولة من منسوبي الصندوق العقاري والتي أدت لتمكين أكثر من 720 ألف مستفيد من تملك المسكن خلال الفترة من يونيو 2017م حتى النصف الأول من العام الجاري.

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