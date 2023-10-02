نيسان السعودية تبرم اتفاقية تعاون إستراتيجية مع إنترتينر لتقديم برنامج ولاء مميز لعملائها

MENAFN - Al Watan) أعلنت نيسان السعودية عن توقيعها اتفاقية تعاون مع مجموعة إنترتينر ؛ الشركة العالمية الرائدة في توفير حلول الولاء والمكافآت عبر تطبيقها الشهير، وذلك لتقديم برنامج ولاء لمكافأة عملاء نيسان. جاء الإعلان عن هذه الخطوة في معرض ومؤتمر سيملس السعودية 2023، الذي امتد على مدى يومين في الرياض وركز على الابتكارات العالمية والفرص المستقبلية في مجال التكنولوجيا المالية والتجزئة والتجارة الإلكترونية.

يهدف برنامج الولاء لتقديم عروض قيّمة جاذبة لقاعدة عملاء نيسان، حيث تعمل هذه الشراكة على تعزيز مشاركة العملاء وزيادة معدلات الولاء تجاه العلامة التجارية، وتوفير الخدمات والعروض المختلفة، وذلك عبر إجراءات سهلة وميسرة من خلال استخدام التطبيق. ويوفر تطبيق ذا إنترتينر مجموعة متنوعة من العضويات التي توفر مجموعة واسعة من المزايا والعروض والخصومات المتنوعة في العديد من المطاعم والأنشطة والمعالم السياحية حول العالم.

وبهذه المناسبة، صرّح المدير العام لشركة نيسان العربية السعودية، أديب تقي الدين، قائلاً: "يجسد تعاوننا مدى التزامنا بتقديم تجارب لعملائنا تتحدى المألوف، حيث نهدف لتزويد عملائنا بقيمة مضافة من خلال تسهيل حصولهم على صفقات معدة خصيصًا لتلبي احتياجاتهم اليومية، وذلك عبر شبكة نيسان الواسعة والمميزة من الوكلاء ومراكز الخدمة، إلى جانب الانتشار الواسع لنطاق أعمال شركة إنترتينر".

سيتيح هذا الإجراء للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة واسعة من فئات المكافآت، وتتبع المدخرات، ورقمنة عروضهم داخل التطبيق. حيث تمثل هذه الخطوة نهج نيسان المبتكر في تعزيز المشهد الرقمي المتسارع مع مواكبة الاتجاهات الناشئة".

وفي سياق متصل، أكدَّ مدير المنتجات والتسويق وتجربة العملاء في نيسان الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية، عبد الإله وزني: "باتت الأدوات الرقمية اليوم، جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية والعملية، وإنني أرىفي تعاوننا مع شركة إنترتينر تجسيدًا لهذه الرؤية. نتطلع في نيسان إلى توفير أقصى درجات الراحة لعملائنا من خلال عمليات أسرع وأكثر كفاءة، مع انتهاجنا لمبدأ التحسين المستمر، بهدف تجاوز توقعات العملاء وتقديم قيمة مضافة لهم".

ومن جانبه أشار مدير عام شركة إنترتينر في المملكة العربية السعودية، جوليان موربيديلي، قائلاً: "يسعدنا التعاون لتنفيذ برنامج الولاء والمكافآت مع نيسان؛ إحدى الشركات الرائدة للسيارات في المملكة العربية السعودية. إننا نتفهم احتياجات عملائنا ونسعى جاهدين لتقديم تجارب استثنائية تساعدنا في نيل رضاهم. وأضاف: في الوقت الحاضر، يعد وجود شريك رقمي أمرًا ضروريًا لتبسيط العمليات وتحقيق النمو السلس. وهنا يأتي دورنا؛ في الالتزام بدعم نجاح نيسان ضمن النظام التكنولوجي الرقميالمتطور لضمان حصولهم على أفضل الصفقات لزيادة معدلات النمو".

والجدير بالذكر، بـأنه من خلال التطبيق، يمكن للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من الميزات المفيدة التي يمكن أن تجعل تجربة القيادة الخاصة بهم أكثر أمانًا وراحة. تتضمن هذه الخدمات القدرة على إضافة جهات اتصال في حالات الطوارئ، وخدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة، وإمكانية تتبع سجلات صيانة المركبات، وخدمة الصيانة بدون عناء، ومحفظة للوثائق لتخزين المستندات الهامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين حجز مواعيد لتجربة قيادة سيارات نيسان الجديدة والاستفادة من مكافآت نيسان المقدمة لعرض مركباتهم في أفضل الأماكن بأسعار مناسبة.