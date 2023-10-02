نيسان السعودية تبرم اتفاقية تعاون إستراتيجية مع إنترتينر لتقديم برنامج ولاء مميز لعملائها

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت نيسان السعودية عن توقيعها اتفاقية تعاون مع مجموعة إنترتينر ؛ الشركة العالمية الرائدة في توفير حلول الولاء والمكافآت عبر تطبيقها الشهير، وذلك لتقديم برنامج ولاء لمكافأة عملاء نيسان. جاء الإعلان عن هذه الخطوة في معرض ومؤتمر سيملس السعودية 2023، الذي امتد على مدى يومين في الرياض وركز على الابتكارات العالمية والفرص المستقبلية في مجال التكنولوجيا المالية والتجزئة والتجارة الإلكترونية.
يهدف برنامج الولاء لتقديم عروض قيّمة جاذبة لقاعدة عملاء نيسان، حيث تعمل هذه الشراكة على تعزيز مشاركة العملاء وزيادة معدلات الولاء تجاه العلامة التجارية، وتوفير الخدمات والعروض المختلفة، وذلك عبر إجراءات سهلة وميسرة من خلال استخدام التطبيق. ويوفر تطبيق ذا إنترتينر مجموعة متنوعة من العضويات التي توفر مجموعة واسعة من المزايا والعروض والخصومات المتنوعة في العديد من المطاعم والأنشطة والمعالم السياحية حول العالم.
وبهذه المناسبة، صرّح المدير العام لشركة نيسان العربية السعودية، أديب تقي الدين، قائلاً: "يجسد تعاوننا مدى التزامنا بتقديم تجارب لعملائنا تتحدى المألوف، حيث نهدف لتزويد عملائنا بقيمة مضافة من خلال تسهيل حصولهم على صفقات معدة خصيصًا لتلبي احتياجاتهم اليومية، وذلك عبر شبكة نيسان الواسعة والمميزة من الوكلاء ومراكز الخدمة، إلى جانب الانتشار الواسع لنطاق أعمال شركة إنترتينر".
سيتيح هذا الإجراء للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة واسعة من فئات المكافآت، وتتبع المدخرات، ورقمنة عروضهم داخل التطبيق. حيث تمثل هذه الخطوة نهج نيسان المبتكر في تعزيز المشهد الرقمي المتسارع مع مواكبة الاتجاهات الناشئة".
وفي سياق متصل، أكدَّ مدير المنتجات والتسويق وتجربة العملاء في نيسان الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية، عبد الإله وزني: "باتت الأدوات الرقمية اليوم، جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية والعملية، وإنني أرىفي تعاوننا مع شركة إنترتينر تجسيدًا لهذه الرؤية. نتطلع في نيسان إلى توفير أقصى درجات الراحة لعملائنا من خلال عمليات أسرع وأكثر كفاءة، مع انتهاجنا لمبدأ التحسين المستمر، بهدف تجاوز توقعات العملاء وتقديم قيمة مضافة لهم".
ومن جانبه أشار مدير عام شركة إنترتينر في المملكة العربية السعودية، جوليان موربيديلي، قائلاً: "يسعدنا التعاون لتنفيذ برنامج الولاء والمكافآت مع نيسان؛ إحدى الشركات الرائدة للسيارات في المملكة العربية السعودية. إننا نتفهم احتياجات عملائنا ونسعى جاهدين لتقديم تجارب استثنائية تساعدنا في نيل رضاهم. وأضاف: في الوقت الحاضر، يعد وجود شريك رقمي أمرًا ضروريًا لتبسيط العمليات وتحقيق النمو السلس. وهنا يأتي دورنا؛ في الالتزام بدعم نجاح نيسان ضمن النظام التكنولوجي الرقميالمتطور لضمان حصولهم على أفضل الصفقات لزيادة معدلات النمو".
والجدير بالذكر، بـأنه من خلال التطبيق، يمكن للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من الميزات المفيدة التي يمكن أن تجعل تجربة القيادة الخاصة بهم أكثر أمانًا وراحة. تتضمن هذه الخدمات القدرة على إضافة جهات اتصال في حالات الطوارئ، وخدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة، وإمكانية تتبع سجلات صيانة المركبات، وخدمة الصيانة بدون عناء، ومحفظة للوثائق لتخزين المستندات الهامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين حجز مواعيد لتجربة قيادة سيارات نيسان الجديدة والاستفادة من مكافآت نيسان المقدمة لعرض مركباتهم في أفضل الأماكن بأسعار مناسبة.
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