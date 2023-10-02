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آركابيتا تتخارج من وايست هارمونيكس مقابل 650 مليون دولار

10/2/2023 2:23:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة الاستثمارات البديلة العالمية آركابيتا قروب هولدنغز ليميتد (آركابيتا)، عن إتمام تنفيذ تخارجها من شركة وايست هارمونيكس بصفقة قيمتها نحو 650 مليون دولار ("الشركة")، وهي شركة حلول تقنية متطورة لإدارة النفايات، إلى شركة كيتر إنفايرونمنتال سيستمز Keter Environmental Systems، وهي شركة رائدة متخصصة في إعادة تدوير وإدارة النفايات، مدعومة من شركة إدارة الأصول البديلة العالمية الرائدة TPG.
ويأتي التخارج من "وايست هارمونيكس" بعد فترة احتفاظ بالاستثمار امتدت حوالي ثلاث سنوات ونصف، تضاعفت خلالها إيرادات الشركة أربع مرات لتصل حاليًا إلى 400 مليون دولار أمريكي.
وقد عملت آركابيتا خلال هذه الفترة بالتنسيق الوثيق مع فريق إدارة "وايست هارمونيكس" في تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة لتحقيق النمو، ومنها بيع منتجات وخدمات الشركة المختلفة إلى العملاء الحاليين، والاستفادة من انتشار الشركة الواسع في الولايات المتحدة وهو ما ساهم في زيادة الحصة السوقية والفوز بقاعدة عملاء إضافية، واجتذاب عملاء جدد. هذا بالإضافة إلى تقديم آركابيتا الدعم لشركة "وايست هارمونيكس" في استكمال أربع صفقات استحواذ استراتيجية، شملت الاستحواذ على مجموعة تاليسمارك، وشركة كونتليجانت، وشركة ميريديان أليانس بارتنرز، وشركة نيوماركت وايست سوليوشنز.
إلى جانب ذلك، طوّرت وايست هارمونيكس تحت إشراف آركابيتا شبكة تضم أكثر من 5.000 متعهد خدمات في أكثر من 25.000 موقع في أمريكا الشمالية، وقد أصبحت اليوم الشريك المفضل والمختار للعديد من الشركات الكبرى الإقليمية والوطنية والعالمية. وتأتي صفقة التخارج الناجحة من "وايست هارمونيكس" لتؤكد مدى فعالية استراتيجية عمل آركابيتا وتركيزها على اختيار الشركات التي تتميز بإمكانيات كبيرة والقادرة على تحقيق معدلات نمو عالية.
هذا وسوف تتوحّد "وايست هارمونيكس" مع شركة "كيتر إنفايرونمنتال سيرفسز"، وهي شركة متخصصة في إعادة تدوير وإدارة النفايات كانت شركة تي بي جي جروث TPG Growth قد استحوذت عليها في العام 2021. وسوف تستفيد الشركة الموحّدة من تفضيلات العملاء المتغيرة، بما في ذلك مركزية تأمين المشتريات، والتركيز على نوعية الخدمات، والتشعّب المتزايد لعمليات إدارة النفايات.
وتعليقًا على هذه الصفقة، قال عاطف أحمد عبدالملك، الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا: "تعد وايست هارمونيكس إحدى أكثر صفقات التخارج نجاحًا التي أبرمتها آركابيتا حتى اليوم، وتثبت مدى صحة استراتيجيتنا الاستثمارية التي تتركز على الاستحواذ على شركات تعتمد على التكنولوجيا المتطورة في قطاعات دفاعية وتمتاز بإمكانيات نمو عالية، ونحن سعداء بما قدمناه من دعم لشركة "وايست هارمونيكس" خلال مسيرة تطويرها وفخورون بما أنجزناه من خلال هذه الشراكة".

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