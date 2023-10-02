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السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في صندوق IMPACT46 الثالث

10/2/2023 2:23:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) استثمار 112.5 مليون ريال في صندوق شركة IMPACT46 الثالث، بهدف تعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وتعزيز قطاع الاستثمار الجريء بالمملكة.
ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IMPACT46 عبدالعزيز العمران، بحضور الرئيس التنفيذي للاستثمار في "SVC" نورة السرحان، والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية هيفاء بهيان، والشريك الإداري ورئيس إدارة الأصول في شركة IMPACT46 بسمة السنيدي.
وقال الدكتور كوشك : " يأتي الاستثمار في صندوق IMPACT46 الثالث ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق الذي تنفذه الشركة لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة بالمملكة لجميع المراحل والقطاعات، ولتعزيز النمو الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المملكة خلال الأعوام السابقة ما جعله يتصدر مشهد الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2023 من حيث حجم المبالغ المستثمرة".
وكانت تقارير كشفت في يوليو الماضي أن السعودية تصدرت نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2023 الذي شهد استثمارات تجاوزت 446 مليون دولار (1.67 مليار ريال). من جهته، قال العمران: " سعداء باستثمار "SVC" في صندوقنا الثالث الذي من شأنه أن يدعم جهودنا المبذولة في دعم ازدهار منظومة الشركات التقنية الناشئة، فضلاً عن تعزيز رؤيتنا المشتركة لإحداث أثر اقتصادي مستدام".
وأضاف "يأتي هذا الاستثمار تأكيدًا على المستقبل الواعد لنشاط الاستثمار الجريء في السعودية، إذ تمتلك المملكة المقومات الكافية لجعلها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال".
يذكر أن "SVC" هي شركة استثمارية حكومية تأسست عام 2018م تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، بهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة وذلك عن طريق استثمار 2 مليار دولار أمريكي (7.5 مليارات ريال). وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 43 صندوقاً استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تم الاستثمار بها أكثر من 700 شركة.

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