35.3% نموا سنويا بقطاع المطاعم والمقاهي

(MENAFN
- Al Watan) بلغ متوسط النمو السنوي لمبيعات قطاع المطاعم والمقاهي بالمملكة حوالي 35.3% حيث تفاوت نمو مبيعات نقاط البيع بين العام 2016 وحتى 2022 بين 25.8% و 56.3% وبنمو سنوي مستمر، كما بلغت القيمة اليومية لنقاط البيع حوالي 260.7 ألف ريال خلال الشهر الماضي وبمتوسط 32 ريالا لكل عملية شراء، وبلغ إجمالي قيمة مبيعات نقاط البيع الإلكترونية لقطاع المطاعم والمقاهي في المملكة من 27 أغسطس الماضي إلى 23 سبتمبر نحو 6.779.957 ريالا عبر 206.799 عملية، بحسب رصد ((الوطن)) لبيانات البنك المركزي السعودي. قيمة نقاط البيع
وكانت قيمة مبيعات نقاط البيع الإلكترونية لقطاع المطاعم والمقاهي قد بلغت 1.849.344 ريالا في الأسبوع من 27 أغسطس إلى 2 سبتمبر، وبلغت 1.655.866 ريالا في الأسبوع بين 3 سبتمبر و9 منه، وبلغت 1.636.248 ريالا في الأسبوع من 10 إلى 17 سبتمبر، وبلغت 1.638.499 ريالا في الأسبوع من 17 إلى 23 سبتمبر. الأكثر إنفاقا
وكان قطاع المطاعم والمقاهي تصدر القطاعات في قيمة عمليات نقاط البيع ((إنفاق المستهلكين)) خلال يوليو الماضي، بواقع 7.586 مليارات ريال، مقارنة بـ6.978 مليارات ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، و 7.908 مليارات في يونيو 2023.
وبلغت قيمة مبيعات نقاط البيع الإلكترونية لقطاع المطاعم والمقاهي للأعوام 2016 - 2022 نحو 252.9 مليار ريال، حيث شهد عام 2022 أكبر قيمة من إنفاق المستهلكين لقطاع المطاعم والمقاهي، حيث بلغت قيمة مبيعات نقاط البيع الإلكترونية لهذا القطاع 78.6 مليار ريال بارتفاع نسبته نحو 22.86% عن العام الذي سبقه وهو 2021 عندما بلغت القيمة فيه 62.5 مليار ريال.
وبلغت قيمة إنفاق المستهلكين لقطاع المطاعم والمقاهي في 2020 نحو 40 مليار ريال، وفي 2019 حوالي 29.5 مليار ريال، وفي 2018 بلغت 19.9 مليار ريال، وفي 2017 بلغت 12.9 مليار ريال، بينما بلغت في 2016 حوالي 9.5 مليارات ريال.
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