الفضة الآسيوية لأبكر

الفضة الآسيوية لأبكر
التاريخ
10/2/2023 2:23:39 PM
(MENAFN
- Al Watan) حصد العداء السعودي عبدالله أكبر الميدالية الفضية في سباق 200م لمنافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الآسيوية الـ 19 هانغتشو 2022، بعدما حل ثانيا بزمن 20.63 ث في السباق الصعب والقوي.
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