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الفضة الآسيوية لأبكر

10/2/2023 2:23:39 PM
(MENAFN- Al Watan) حصد العداء السعودي عبدالله أكبر الميدالية الفضية في سباق 200م لمنافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الآسيوية الـ 19 هانغتشو 2022، بعدما حل ثانيا بزمن 20.63 ث في السباق الصعب والقوي.

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