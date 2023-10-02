دبي ترحب بالتجربة المثالية لمستحضرات التجميل الكورية مع الافتتاح الكبير لمتجر ((كيه- بيوتي أون دبي))

MENAFN - AETOSWire) افتتح ((كيه- بيوتي أون دبي)) K Beauty On Dubai، أول متجر متعدد العلامات التجارية لمستحضرات التجميل الكورية فائقة التميز، أبوابه في الطابق الأول من مركز ((برجمان)) للتسوق. ويعد المتجر بإعادة تعريف مفهوم الجمال في المنطقة، وذلك بتقديم باقة مُنتقاة من مستحضرات التجميل الكورية الفاخرة، المدعومة من جانب وزارة الصحة والرفاهية الكورية و((معهد تطوير صناعة الصحة الكورية)).

وحضر مراسم افتتاح المتجر باقة من الضيوف، ومنهم روي جي سونج، سفير الجمهورية الكورية لدى دولة الإمارات، مون بيونج جون، القنصل العام للجمهورية الكورية في دبي، لي يونج هو، مدير عام ((معهد تطوير صناعة الصحة الكورية)) في أبوظبي، يانج كي مو، الرئيس الإقليمي لمؤسسة ((كوترا)) الحكومية الكورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس مكتبها الإقليمي في دبي، محمد القاسم، مدير جذب الاستثمارات بغرفة تجارة وصناعة دبي، وشخصيات مؤثرة من مجتمع الأعمال الإماراتي، وموزعي مستحضرات التجميل، ومؤثرين بارزين يضطلعون بدور محوري في الترويج للعلامات التجارية.

بأجوائها العالمية ووافديها الذين ينتمون إلى جنسيات تمثل ما يزيد عن 80 % من السكان المحليين، توفر دبي سوقاً نابضة بالحيوية لمستحضرات التجميل الفاخرة. وفي مدينة تُعد مراكز التسوق فيها بمثابة مركز الحياة اليومية، فإن الموقع الاستراتيجي الذي يحظى به متجر ((كيه- بيوتي أون دبي)) داخل مركز ((برجمان)) للتسوق يجعل الوصول إليه سهلاً لعدد كبير من السكان، بما في ذلك شريحة الشباب، والموظفين الإداريين، والمقيمين المتصلين بشبكة المترو الواسعة في دبي.

وبينما تواصل صناعة مستحضرات التجميل ازدهارها في مدينة دبي الديناميكية، فإن متجر ((كيه- بيوتي أون دبي)) يعد بوضع معايير جديدة في صناعة مستحضرات التجميل الفاخرة، وإتاحة مزيج فريد من المنتجات ذات الجودة الفائقة والتجارب الثقافية الغامرة.

وقال لي يونج- هو، مدير عام ((معهد تطوير صناعة الصحة الكورية)) في أبوظبي: ((يتسع نطاق الاهتمام العالي بالموجة الكورية، كأغاني البوب الكورية والدراما الكورية، عبر الكرة الأرضية ليمتد أيضاً إلى منطقة الشرق الأوسط والسوق الإماراتية، وسيؤدي افتتاح متجر مستحضرات التجميل الكورية في مركز ((برجمان)) للتسوق إلى التوسع في صادرات مستحضرات التجميل الكورية إلى أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)).

وبدورها، قالت "يانغ سوك تشن"، الرئيس التنفيذي للمتجر: "نحن متحمسون لإطلاق متجر "كي بيوتي أون دبي"، الذي يعتبر برأيي أكثر من مجرد متجر لبيع مستحضرات التجميل، فهو يعد بمثابة مركز ثقافي سنقوم من خلاله بتنظيم فعاليات مختلفة للترويج للثقافة الكورية، وتعزيز الروابط مع المجتمع المحلي. ولا تقتصر رؤيتنا على الترويج لمستحضرات التجميل فقط، وإنما أيضاً مشاركة جوهر الثقافة الكورية مع دبي".