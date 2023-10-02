دبي ترحب بالتجربة المثالية لمستحضرات التجميل الكورية مع الافتتاح الكبير لمتجر ((كيه- بيوتي أون دبي))

(MENAFN
- AETOSWire) افتتح ((كيه- بيوتي أون دبي)) K Beauty On Dubai، أول متجر متعدد العلامات التجارية لمستحضرات التجميل الكورية فائقة التميز، أبوابه في الطابق الأول من مركز ((برجمان)) للتسوق. ويعد المتجر بإعادة تعريف مفهوم الجمال في المنطقة، وذلك بتقديم باقة مُنتقاة من مستحضرات التجميل الكورية الفاخرة، المدعومة من جانب وزارة الصحة والرفاهية الكورية و((معهد تطوير صناعة الصحة الكورية)).
وحضر مراسم افتتاح المتجر باقة من الضيوف، ومنهم روي جي سونج، سفير الجمهورية الكورية لدى دولة الإمارات، مون بيونج جون، القنصل العام للجمهورية الكورية في دبي، لي يونج هو، مدير عام ((معهد تطوير صناعة الصحة الكورية)) في أبوظبي، يانج كي مو، الرئيس الإقليمي لمؤسسة ((كوترا)) الحكومية الكورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس مكتبها الإقليمي في دبي، محمد القاسم، مدير جذب الاستثمارات بغرفة تجارة وصناعة دبي، وشخصيات مؤثرة من مجتمع الأعمال الإماراتي، وموزعي مستحضرات التجميل، ومؤثرين بارزين يضطلعون بدور محوري في الترويج للعلامات التجارية.
بأجوائها العالمية ووافديها الذين ينتمون إلى جنسيات تمثل ما يزيد عن 80 % من السكان المحليين، توفر دبي سوقاً نابضة بالحيوية لمستحضرات التجميل الفاخرة. وفي مدينة تُعد مراكز التسوق فيها بمثابة مركز الحياة اليومية، فإن الموقع الاستراتيجي الذي يحظى به متجر ((كيه- بيوتي أون دبي)) داخل مركز ((برجمان)) للتسوق يجعل الوصول إليه سهلاً لعدد كبير من السكان، بما في ذلك شريحة الشباب، والموظفين الإداريين، والمقيمين المتصلين بشبكة المترو الواسعة في دبي.
وبينما تواصل صناعة مستحضرات التجميل ازدهارها في مدينة دبي الديناميكية، فإن متجر ((كيه- بيوتي أون دبي)) يعد بوضع معايير جديدة في صناعة مستحضرات التجميل الفاخرة، وإتاحة مزيج فريد من المنتجات ذات الجودة الفائقة والتجارب الثقافية الغامرة.
وقال لي يونج- هو، مدير عام ((معهد تطوير صناعة الصحة الكورية)) في أبوظبي: ((يتسع نطاق الاهتمام العالي بالموجة الكورية، كأغاني البوب الكورية والدراما الكورية، عبر الكرة الأرضية ليمتد أيضاً إلى منطقة الشرق الأوسط والسوق الإماراتية، وسيؤدي افتتاح متجر مستحضرات التجميل الكورية في مركز ((برجمان)) للتسوق إلى التوسع في صادرات مستحضرات التجميل الكورية إلى أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)).
وبدورها، قالت "يانغ سوك تشن"، الرئيس التنفيذي للمتجر: "نحن متحمسون لإطلاق متجر "كي بيوتي أون دبي"، الذي يعتبر برأيي أكثر من مجرد متجر لبيع مستحضرات التجميل، فهو يعد بمثابة مركز ثقافي سنقوم من خلاله بتنظيم فعاليات مختلفة للترويج للثقافة الكورية، وتعزيز الروابط مع المجتمع المحلي. ولا تقتصر رؤيتنا على الترويج لمستحضرات التجميل فقط، وإنما أيضاً مشاركة جوهر الثقافة الكورية مع دبي".
MENAFN02102023004146001356ID1107175716
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.