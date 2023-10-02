Apple تعترف بمشكلة ارتفاع حرارة هواتف آيفون الجديدة وتعد بحلها

(MENAFN
- Al Watan) اعترفت شركة آبل بأن هناك مشكلة تسبب ارتفاع الحرارة في أجهزة آيفون الجديدة، مبينة أنها حددت بعض المشكلات، بما في ذلك خلل في برنامج "آي أو إس 17′′، والذي سيتم إصلاحه في التحديث القادم.
وقالت الشركة في بيان لها إن "هناك مشكلة أخرى تتعلق ببعض التحديثات الأخيرة لتطبيقات الطرف الثالث (تطبيقات يتم إنشاؤها بواسطة طرف، سواء كان شركة أو فردا يختلف عن الشركة المصنعة للجهاز)، والتي تتسبب في زيادة التحميل على النظام"، مضيفة أنها تعمل مع مطوري التطبيقات على الإصلاحات المنتظرة لهذا الخلل.
ومن التطبيقات التي تسببت في مشكلة ارتفاع الحرارة إنستغرام وأوبر، بالإضافة إلى لعبة "أسفلت 9" الشهيرة، بحسب الشركة.
يذكر أن شكاوى ارتفاع الحرارة اقتصرت على إصدارات "برو" من هواتف آيفون 15، أما الإصدارات العادية فلم تُرصد شكاوى مماثلة بشأنها.
وردا على هذه الشكاوى قالت الشركة الأميركية -التي يقع مقرها الرئيسي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا- إن "آيفون 15 برو" و"برو ماكس" لم يعانيا من مشكلة ارتفاع الحرارة بسبب تصميمهما، حيث تؤدي أغلفة التيتانيوم الجديدة إلى تبديد الحرارة مقارنة بنماذج الفولاذ المقاوم للصدأ السابقة.
وطمأنت شركة آبل المستخدمين بأن مشكلة الحرارة لا تنتج عنها أي مخاطر أو إصابات للمستخدمين، كما أنها لن تؤثر في أداء الهاتف على المدى الطويل.
وقالت مجلة "فوربس" في تقرير لها إن شركة "ميتا" أصلحت المشكلة في تطبيق إنستجرام، وذلك في تحديث صدر للتطبيق يوم الأربعاء الماضي.
وتأتي تصريحات آبل ردا على تقارير سابقة توقعت أن يكون معالج "إيه 17 برو" أو التصميم الجديد هما سبب مشكلة الحرارة.
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