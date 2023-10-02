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Apple تعترف بمشكلة ارتفاع حرارة هواتف آيفون الجديدة وتعد بحلها

10/2/2023 2:19:13 PM
(MENAFN- Al Watan) اعترفت شركة آبل بأن هناك مشكلة تسبب ارتفاع الحرارة في أجهزة آيفون الجديدة، مبينة أنها حددت بعض المشكلات، بما في ذلك خلل في برنامج "آي أو إس 17′′، والذي سيتم إصلاحه في التحديث القادم.
وقالت الشركة في بيان لها إن "هناك مشكلة أخرى تتعلق ببعض التحديثات الأخيرة لتطبيقات الطرف الثالث (تطبيقات يتم إنشاؤها بواسطة طرف، سواء كان شركة أو فردا يختلف عن الشركة المصنعة للجهاز)، والتي تتسبب في زيادة التحميل على النظام"، مضيفة أنها تعمل مع مطوري التطبيقات على الإصلاحات المنتظرة لهذا الخلل.
ومن التطبيقات التي تسببت في مشكلة ارتفاع الحرارة إنستغرام وأوبر، بالإضافة إلى لعبة "أسفلت 9" الشهيرة، بحسب الشركة.
يذكر أن شكاوى ارتفاع الحرارة اقتصرت على إصدارات "برو" من هواتف آيفون 15، أما الإصدارات العادية فلم تُرصد شكاوى مماثلة بشأنها.
وردا على هذه الشكاوى قالت الشركة الأميركية -التي يقع مقرها الرئيسي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا- إن "آيفون 15 برو" و"برو ماكس" لم يعانيا من مشكلة ارتفاع الحرارة بسبب تصميمهما، حيث تؤدي أغلفة التيتانيوم الجديدة إلى تبديد الحرارة مقارنة بنماذج الفولاذ المقاوم للصدأ السابقة.
وطمأنت شركة آبل المستخدمين بأن مشكلة الحرارة لا تنتج عنها أي مخاطر أو إصابات للمستخدمين، كما أنها لن تؤثر في أداء الهاتف على المدى الطويل.
وقالت مجلة "فوربس" في تقرير لها إن شركة "ميتا" أصلحت المشكلة في تطبيق إنستجرام، وذلك في تحديث صدر للتطبيق يوم الأربعاء الماضي.
وتأتي تصريحات آبل ردا على تقارير سابقة توقعت أن يكون معالج "إيه 17 برو" أو التصميم الجديد هما سبب مشكلة الحرارة.

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