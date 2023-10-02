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أسعار النفط ترسم سيناريوهات متعددة لميزانية 2024

10/2/2023 2:19:13 PM
(MENAFN- Al Watan) وضعت وزارة المالية 3 سيناريوهات لميزانية 2024 مبنية على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والمخاطر الجيوسياسية، واعتبر مراقبون أن السيناريوهات التي وضعتها الوزارة مرتبطة بأسعار النفط التي تشهد تذبذبات مستمرة وسريعة، حيث تساعد هذه التقديرات على استعداد الحكومة للتعامل مع أي مـن هذه السيناريوهات وبناء مساحة مالية تتسم بالمرونة.
السيناريو الأكثر تفاؤلا
وتظهر بيانات الميزانية أن السيناريو الأكثر تفاؤلا والذي يتميز بفائض في الميزانية يصل إلى 234 مليار ريال، كما أنه تفوق فيه الإيرادات التقديرات الأساسية للميزانية بنسبة 27% حيث تصل فيه الإيرادات إلى 1.485 مليار ريال بمقابل 1.172 مليار ريال، في حين تبقى النفقات ثابتة في جميع السيناريوهات كما هو في السيناريو الأساسي.
السيناريو الأقل
أما السيناريو الأقل والأكثر تشاؤما فتنخفض فيه الإيرادات عن السيناريو الأساسي بنسبة 23% لتنخفض من 1.172 مليار ريال إلى 1.149 مليار ريال، في حين يصل العجز إلى 102 مليار ريال مرتفعا بنسبة 29% عن السيناريو الأساسي والذي قدر فيه العجز بحوالي 79 مليار ريال، وتعتبر جميع هذه السيناريوهات تقديرية ومبنية على عدد من العوامل العالمية والمحلية.
التحديات العالمية
يشير تقرير ميزانية 2024 إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يعتبر أحد العوامل الرئيسة التي قد تؤثر على اقتصاد المملكة، حيث لا يزال الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤًا بعد سلسلة من الأحداث أبرزها جائحة كوفيد-19 وما خلفتها من عرقلة لسلاسل الإمداد، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية واستمرارها في ظل المخاطر الجيوسياسية التي أعقبها تهديد الأمن الغذائي حتى تشكلت موجة تضخمية جعلت العديد من البنوك المركزية تسارع لاتخاذ سياسة نقدية انكماشية تتمثل في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
التأثير على الاقتصاد المحلي
مشيرا إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واستمرار الموجة التضخمية له تداعياته السلبية المحتملة على الاقتصاد المحلي، وذلك عبر زيادة احتمالية ارتفاع معدلات التضخم المحلية مما قد يسبب تراجع الطلب وانخفاض مؤشرات الاستهلاك المحلي إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة والتأثير السلبي المحتمل على تباطؤ نمو الأنشطة الاستثمارية المحلية، إذ إن تشديد السياسة النقدية التي انتهجتها عدة بنوك مركزية ساهمت في رفع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو الائتماني، إلا أنه في ظل بدء تراجع معدلات التضخم العالمية والاستقرار النسبي لمعدلات التضخم المحلية؛ فإن المخاطر التي قد تؤدي إلى تراجع الطلب المحلي تعتبر منخفضة الاحتمالية إلى جانب مواصلة مساهمة مبادرات تعزيز دور القطاع الخاص وانعكاساتها على دعم مؤشرات الاستهلاك والاستثمار، وكذلك تحسن معدلات التوظيف والتوطين كل هذه العوامل من شأنها أن تؤثر إيجابًا وتحد من أثر تلك المخاطر على نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
مواجهة المخاطر الاقتصادية
أكد التقرير أن الحكومة تبنت عددًا من التدابير والسياسات لمواجهة المخاطر، بما فيها وضع سقف لأسعار البنزين وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، ودعم السلع والخدمات الأساسية وتعزيز وتنمية القطاع غير النفطي. كما ساهم قرار المملكة بتمديد الخفض الطوعي الإضافي لإنتاجها من النفط حتى نهاية عام 2023م في تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
Asf:
سيناريوهات الإيرادات للعام 2024 ((بالمليار ريال)):
السيناريو الأساسي=
الإيرادات= 1.172
النفقات= 1.251
عجز/فائض الميزانية= - 79
السيناريو الأعلى=
الإيرادات= 1.485
النفقات= 1.251
عجز/فائض الميزانية= 234
السيناريو الأقل=
الإيرادات= 1.149
النفقات= 1.251
عجز/فائض الميزانية= - 102

MENAFN02102023000089011017ID1107175654

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