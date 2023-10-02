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521 مليونا للمياه في الأحساء

10/2/2023 2:19:13 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت شركة المياه الوطنية بالقطاع الشرقي مشاريع مائية وبيئية في محافظة الأحساء، تقدر قيمتها بأكثر من 521 مليون ريال. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمحافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر، في مشاريع وأعمال القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية في المحافظة، التي تضخ ما يقارب نصف مليون متر مكعب من المياه يوميا لأكثر من مليون نسمة، بالإضافة إلى معالجتها نحو 300 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي بيئيا، وإنجاز مشروعين بيئيين بتكلفة بلغت 57 مليون ريال.
وبيّن رئيس القطاع الشرقي المهندس الشراري أن الشركة تعمل على توسعة محطة المعالجة البيئية بالهفوف بقيمة مالية تقارب 189 مليون ريال، لمضاعفة كميات المياه المعالجة الحالية عبر استقبال تدفقات جديدة تقدر بـ180 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي من أجل زيادة نسبة التغطية القائمة حاليا، والكميات التي سيتم استقبالها بعد تنفيذ المشاريع الجديدة، وربط العقارات بمنظومة البيئة خلال السنوات القادمة.

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