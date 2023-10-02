521 مليونا للمياه في الأحساء

(MENAFN
- Al Watan) نفذت شركة المياه الوطنية بالقطاع الشرقي مشاريع مائية وبيئية في محافظة الأحساء، تقدر قيمتها بأكثر من 521 مليون ريال. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمحافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر، في مشاريع وأعمال القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية في المحافظة، التي تضخ ما يقارب نصف مليون متر مكعب من المياه يوميا لأكثر من مليون نسمة، بالإضافة إلى معالجتها نحو 300 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي بيئيا، وإنجاز مشروعين بيئيين بتكلفة بلغت 57 مليون ريال.
وبيّن رئيس القطاع الشرقي المهندس الشراري أن الشركة تعمل على توسعة محطة المعالجة البيئية بالهفوف بقيمة مالية تقارب 189 مليون ريال، لمضاعفة كميات المياه المعالجة الحالية عبر استقبال تدفقات جديدة تقدر بـ180 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي من أجل زيادة نسبة التغطية القائمة حاليا، والكميات التي سيتم استقبالها بعد تنفيذ المشاريع الجديدة، وربط العقارات بمنظومة البيئة خلال السنوات القادمة.
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