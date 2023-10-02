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إقامة أكبر نسخة في تاريخ معرض البحرين كوميك كون بدعم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض

10/2/2023 2:19:12 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية كريمة من الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تحتضن حلبة البحرين الدولية النسخة الرابعة من معرض "البحرين كوميك كون"، أكبر مهرجان للثقافة العالمية في المنطقة، خلال الفترة 6-7 أكتوبر المقبل بدعم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وسيكون الآلاف من عشاق ألعاب الفيديو ومحبي القصص المصورة والشخصيات المبتكرة من مجموعة متنوعة من العوالم والمسلسلات التلفزيونية والخيال العلمي والرسوم المتحركة والمانجا على موعد شيق مع مجموعة مميزة من تواقيع المشاهير ومعارض الرسوم المتحركة وعروض الشخصيات المبتكرة وبطولات الرياضات الالكترونية وغرف الألعاب اللوحية ومراكز البيع المباشر وغيرها الكثير، بما يعد بإجازة نهاية أسبوع حافلة بالأنشطة الترفيهية والاحتفالات المتنوعة والكثير من المفاجآت.
باعتباره النسخة الأكبر في تاريخه بفضل دعم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، سيستقطب المعرض هذه السنة قائمة مميزة من نجوم سينما هوليوود الأمريكية ومشاهير مسلسلات شبكة نتفلكس وأبرز أصوات استوديوهات صناعة ألعاب الفيديو العالمية، بمشاركة ضيف الشرف ألكسندر لودفيج، المعروف بدوره "بيورن" في المسلسل الدرامي التاريخي "الفايكنج"، ومن بين المشاهير إد ويستويك (جوسيب جيرلز)، لوكلين مونرو (ريفرديل)، كوبر أندروز (والكينج ديد)، كارولينا رافاسا (فالورانت)، وكارن فوكوهارا(ذا بويز).
ومن المرتقب أن يستقطب معرض "البحرين كوميك كون 2023" أكثر من 33,000 زائر على مستوى المملكة والمنطقة والعالم، بما يعزز موطئ قدم مملكة البحرين على الخارطة العالمية للثقافة العالمية والترفيه متعدد الأنواع، حيث يعتبر هذا المعرض جزءاً من مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والأنشطة السياحية الكبرى التي ستحتضنها المملكة هذا العام.
وفي معرض تعليقه على هذه الفعالية، صرح سعادة الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بالقول: "نحن مسرورون بتعزيز أوجه التعاون مع معرض البحرين كوميك كون لاستضافة أكبر نسخة على الإطلاق ليصبح حدثا إقليميا رائداً في صناعة الثقافة العالمية. من خلال جذب عدد أكبر من مشاهير صناعة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية وأسماء لامعة في ألعاب الفيديو الى المملكة، واثقون بأن المعرض هذه السنة سيكون له اسهام لافت في تعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي بارز في سياحة المعارض والمؤتمرات والترفيه والاستجمام. مع توقع استقبال أكبر عدد من جمهور الثقافة العالمية في تاريخ الفعالية وبحضور عدد من أبرز العلامات التجارية العالمية في صناعة السينما والمسلسلات التلفزيونية والرسوم المتحركة والقصص المصورة، ستحصد المملكة بكل تأكيد على زخم سياحي إقليمي وعالمي أكبر".
وأضاف الدكتور قائدي قائلاً: "نحن فخورون للغاية بتحول المملكة سريعا الى أحد وجهات الترفيه والاستجمام المفضلة على مستوى المنطقة.
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