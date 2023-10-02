الصحة تدعو لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية

(MENAFN
- Al Watan) دعت وزارة الصحة إلى المبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية في أقرب مركز صحي لك عبر تطبيق صحتي وعدم تعريض النفس إلى مضاعفات الإصابة الخطيرة وذلك مع بدأ موسم الانفلونزا الموسمية مع انتهاء فصل الصيف ودخول مرحلة تقلب الفصول.
يذكر أن الإنفلونزا الموسمية عدوى تنتقل بسبب الرذاذ التنفسي قد تؤدي إلى الوفاة خصوصا بين الفئات المعرضة للخطر وفق منظمة الصحة العالمية.
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