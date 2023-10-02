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الصحة تدعو لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية

10/2/2023 2:19:11 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت وزارة الصحة إلى المبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية في أقرب مركز صحي لك عبر تطبيق صحتي وعدم تعريض النفس إلى مضاعفات الإصابة الخطيرة وذلك مع بدأ موسم الانفلونزا الموسمية مع انتهاء فصل الصيف ودخول مرحلة تقلب الفصول.
يذكر أن الإنفلونزا الموسمية عدوى تنتقل بسبب الرذاذ التنفسي قد تؤدي إلى الوفاة خصوصا بين الفئات المعرضة للخطر وفق منظمة الصحة العالمية.

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