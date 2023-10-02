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برعاية أمير مكة.. محافظ جدة يكرّم الفائزين في مبادرة همم

10/2/2023 2:19:11 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، كرّم محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، في مقر المحافظة اليوم، الجهات المشاركة في مبادرة "همم" لأفضل البيئات الصديقة لذوي الإعاقة، التي التزمت بمعايير دليل الوصول الشامل في ختام الدورة الأولى، بحضور رئيس مجلس إدارة المبادرة إبراهيم السبيعي.
وتأتي المبادرة بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وبشراكة إستراتيجية مع شركة أرامكو وشراكة علمية مع جامعتي الملك عبدالعزيز والملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، لمواكبة متطلبات الرؤية في الارتقاء بجودة حياة شريحة مهمة من المجتمع, وبما يحقق أن تكون منطقة مكة المكرمة ضمن أهم المناطق العالمية الصديقة لذوي الإعاقة.
وتُعد مبادرة "همم" مشروعاً وطنياً اجتماعياً يساعد القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي لمواكبة احتياجات شريحة ذوي الإعاقة على اختلاف متطلباتهم، وتتضمن المبادرة معايير علمية محكمة لتصنيف البيئات المؤهلة للتنافس على لقب أفضل البيئات الصديقة لذوي الإعاقة بالمنطقة، وقد خضعت الجهات المشاركة في المبادرة لبرامج تدريبية متخصصة تساعد بيئات العمل على تحسين ملاءمتها لهذه الشريحة.

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