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احتياج بنك دم القطيف يفتح المجال للتبرع المجتمعي

10/2/2023 2:19:11 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مسؤولة العلاقات والإعلام بمستشفى القطيف المركزي، مريم المشامع، لـ((الوطن)) أن نقص مخزون بنك الدم في المستشفى كان سبب الإعلان العاجل، الذي أطلقته إدارة مركزي القطيف مساء الاثنين، لطلب الدعم المجتمعي للتبرع بالدم.
وأوضحت: ((حاجة المختبرات وبنوك الدم في المستشفى هي سبب الإعلان المفتوح للتبرع، حيث سيبقى مجال التبرع مفتوحا لحين الاكتفاء، وتوفير الاحتياج المناسب)).
وقالت: ((بما أن الحاجة للتبرع ملحة، فإن التبرع مفتوح كذلك لمشاركة جميع الفئات، فلا توجد فصيلة دم محددة، بل يستقبل المستشفى المتبرعين بمختلف فئات الدم)).
وعن وقت التبرع، ذكرت مريم: ((يفتح بنك المستشفى أبوابه للتبرع من الأحد حتى الخميس من 7:30 صباحا حتى 3:30 عصرا، بينما توجد نقطة تبرع بالدم أخرى مخصصة للاحتياج نفسه في مستشفى الأمير محمد بن فهد العام والأمراض الوراثية، وهي نقطة تبرع أسبوعية، حيث تستقبل المتبرعين كل اثنين من 4:30 عصرا حتى 8:30 مساءً)).
وقد أعلن مستشفى القطيف، في وقت سابق، أنه نظم 7 حملات تبرع بالدم خلال 2023 حتى أغسطس الماضي، بالتعاون مع 4 جمعيات أهلية في القطيف (جمعية التنمية الأهلية في التوبي، وجمعية الصفا بصفوى، وجمعية مضر في القديح، وجمعية التنمية الاجتماعية بالقطيف)، وناديين (نادي الخليج بسيهات، ونادي الخويلدية)، وآخر الحملات كانت بالتعاون مع بلدية محافظة القطيف، وبلغ إجمالي عدد المتبرعين من الحملات السابقة 2230 متبرعا.

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