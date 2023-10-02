الهواة تعلن التسجيل لدوري السيدات

(MENAFN
- Al Watan) اعتمدت رابطة الهواة لكرة القدم بدء التسجيل لدوري السيدات للهواة في الروابط الفرعية، والذي سينطلق ابتداءً من الموسم الحالي، و تخفيض رسوم فرق الرابطة لموسم 2024، لجميع الفرق الأول والفئات السنية وفريق السيدات.
وذلك خلال اجتماع إدارة الرابطة الذي عقد في جدة، برئاسة عادل الفقي وحضور أعضاء المجلس.
واعتمدت الرابطة موعد انطلاق بطولة المملكة في الأول من نوفمبر المقبل على أن تجرى قرعة البطولة السبت المقبل بجدة، وبمشاركة 38 فريقًا من الروابط الفرعية، في حين اعتمدت الموازنة المالية المقدمة للاتحاد السعودي لكرة القدم للموسم المقبل.
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