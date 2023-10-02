إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان من قبل مراقب المباراة

(MENAFN
- Al Watan) أُلغيت المباراة المُرتقبة بين الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024. وكان من المفترض أن يحل الاتحاد ضيفا على سباهان أصفهان، مساء اليوم الإثنين، وتحديدا في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا.
غير أن لاعبي الاتحاد لم ينزلوا إلى أرض الملعب في وقت المباراة لعدم الإيفاء بالاشتراطات التنظيمية خلف تأخر المواجهة، لتؤكد مصادر أن المباراة تم تأجيلها لمدة نصف ساعة.
وغادرت بعثة نادي الاتحاد ملعب المباراة، في ظل رفض إدارة النادي الإيراني تلبية المطالب التي تقدمت بها لانطلاق المباراة.
وأكدت مصادر أن المباراة قد أُلغيت بالفعل، بعد مغادرة نادي الاتحاد لأرض الملعب، مشيرة إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيصدر بيانا يتعلق بالأمر بعد قليل.
MENAFN02102023000089011017ID1107175645
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.