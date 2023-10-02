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إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان من قبل مراقب المباراة

10/2/2023 2:19:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أُلغيت المباراة المُرتقبة بين الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024. وكان من المفترض أن يحل الاتحاد ضيفا على سباهان أصفهان، مساء اليوم الإثنين، وتحديدا في السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا.
غير أن لاعبي الاتحاد لم ينزلوا إلى أرض الملعب في وقت المباراة لعدم الإيفاء بالاشتراطات التنظيمية خلف تأخر المواجهة، لتؤكد مصادر أن المباراة تم تأجيلها لمدة نصف ساعة.
وغادرت بعثة نادي الاتحاد ملعب المباراة، في ظل رفض إدارة النادي الإيراني تلبية المطالب التي تقدمت بها لانطلاق المباراة.

وأكدت مصادر أن المباراة قد أُلغيت بالفعل، بعد مغادرة نادي الاتحاد لأرض الملعب، مشيرة إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيصدر بيانا يتعلق بالأمر بعد قليل.

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