سباهان الإيراني يخل بشروط مباراة الاتحاد السعودي ويتعمد تسييس الرياضة

(MENAFN
- Al Watan) أدى إخلال نادي سباهان أصفهان الإيراني بالشروط التي طلبها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى إلغاء مباراته وضيفه الاتحاد السعودي الاثنين، في دوري أبطال آسيا.
وغادر لاعبو الاتحاد الملعب، اعتراضاً على رفع شعارات سياسية، بما في ذلك تمثال عند مدخل الملعب لقاسم سليماني، القائد السابق لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي قُتل بغارة أميركية قرب مطار بغداد عام 2020.
وألغيت بسبب إخلال النادي المستضيف بالاشتراطات التي طلبها الاتحاد الآسيوي.
وأضافت مصادر أن موفداً للاتحاد رافق نادي الاتحاد، مشيرة إلى "تنسيق متكامل في كافة الخطوات التي تم اتخاذها". وتابعت أن "قرار عدم إقامة المباراة كان من الاتحاد الآسيوي".
ووفقا للمصادر فقد دوّن مراقب الاتحاد الآسيوي كل التجاوزات الإيرانية، والتي أدت لإلغاء لقاء الاتحاد وسباهان، وسيتم عرضها على لجنة الانضباط لاتخاذ اللازم، كما أن المراقب وطاقم حكام اللقاء طلبوا من المسؤولين الإيرانيين إزالة التماثيل واللافتات، وتم الرفض من مسؤولي سباهان الإيراني.
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