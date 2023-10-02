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سباهان الإيراني يخل بشروط مباراة الاتحاد السعودي ويتعمد تسييس الرياضة

10/2/2023 2:19:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أدى إخلال نادي سباهان أصفهان الإيراني بالشروط التي طلبها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى إلغاء مباراته وضيفه الاتحاد السعودي الاثنين، في دوري أبطال آسيا.
وغادر لاعبو الاتحاد الملعب، اعتراضاً على رفع شعارات سياسية، بما في ذلك تمثال عند مدخل الملعب لقاسم سليماني، القائد السابق لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي قُتل بغارة أميركية قرب مطار بغداد عام 2020.
وألغيت بسبب إخلال النادي المستضيف بالاشتراطات التي طلبها الاتحاد الآسيوي.
وأضافت مصادر أن موفداً للاتحاد رافق نادي الاتحاد، مشيرة إلى "تنسيق متكامل في كافة الخطوات التي تم اتخاذها". وتابعت أن "قرار عدم إقامة المباراة كان من الاتحاد الآسيوي".
ووفقا للمصادر فقد دوّن مراقب الاتحاد الآسيوي كل التجاوزات الإيرانية، والتي أدت لإلغاء لقاء الاتحاد وسباهان، وسيتم عرضها على لجنة الانضباط لاتخاذ اللازم، كما أن المراقب وطاقم حكام اللقاء طلبوا من المسؤولين الإيرانيين إزالة التماثيل واللافتات، وتم الرفض من مسؤولي سباهان الإيراني.

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