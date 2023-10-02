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بيان رسمي من الاتحاد الآسيوي حول مباراة الاتحاد وسباهان

10/2/2023 2:19:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر الاتحاد الآسيوي بيانًا حول مباراة الاتحاد السعودي، ونادي سباهان الإيراني، التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثاني لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.
وجاء في البيان:
تم إلغاء مباراة المجموعة C في دوري أبطال آسيا 2023/24 بين سباهان والاتحاد، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب نقش جهان في أصفهان الليلة، بسبب ظروف غير متوقعة.
‏ويجدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
‏وسيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة.

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