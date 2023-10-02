بيان رسمي من الاتحاد الآسيوي حول مباراة الاتحاد وسباهان

(MENAFN
- Al Watan) أصدر الاتحاد الآسيوي بيانًا حول مباراة الاتحاد السعودي، ونادي سباهان الإيراني، التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثاني لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.
وجاء في البيان:
تم إلغاء مباراة المجموعة C في دوري أبطال آسيا 2023/24 بين سباهان والاتحاد، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب نقش جهان في أصفهان الليلة، بسبب ظروف غير متوقعة.
ويجدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
وسيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة.
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