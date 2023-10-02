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الخارجية الإيرانية: ندرس إلغاء التأشيرات مع السعودية

10/2/2023 2:19:10 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين أنه سيتم قريبا الإعلان عن استئناف العلاقات بين طهران والخرطوم، معلنة أننا ندرس إلغاء التأشيرات مع بعض الدول، بما في ذلك السعودية.
ووفقا لوكالة رويترز، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن المؤسسات الايرانية تدرس إلغاء تأشيرة الدخول الى إيران مع بعض الدول ومنها لرعايا المملكة العربية السعودية وتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن قالت إيران والسودان في يوليو الماضي إنهما تعتزمان استعادة العلاقات بينهما بعد أن التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره السوداني علي الصادق للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية في عام 2016 بعد اقتحام السفارة السعودية في طهران.
واتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات في مارس بموجب اتفاق توسطت فيه الصين، مما زاد التوقعات باستعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين طهران ودول عربية أخرى.

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