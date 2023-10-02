الخارجية الإيرانية: ندرس إلغاء التأشيرات مع السعودية

(MENAFN
- Al Watan) كشفت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين أنه سيتم قريبا الإعلان عن استئناف العلاقات بين طهران والخرطوم، معلنة أننا ندرس إلغاء التأشيرات مع بعض الدول، بما في ذلك السعودية.
ووفقا لوكالة رويترز، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن المؤسسات الايرانية تدرس إلغاء تأشيرة الدخول الى إيران مع بعض الدول ومنها لرعايا المملكة العربية السعودية وتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن قالت إيران والسودان في يوليو الماضي إنهما تعتزمان استعادة العلاقات بينهما بعد أن التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره السوداني علي الصادق للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية في عام 2016 بعد اقتحام السفارة السعودية في طهران.
واتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات في مارس بموجب اتفاق توسطت فيه الصين، مما زاد التوقعات باستعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين طهران ودول عربية أخرى.
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