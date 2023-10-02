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بيان من النيابة المصرية بشأن حريق مديرية أمن الإسماعيلية

10/2/2023 2:19:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا عاجلا، اليوم الاثنين، قالت فيه إنها تلقت في الرابعة والنصف فجر اليوم الاثنين، إخطارا بنشوب حريقٍ بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية.
وتابع البيان: أسفرت المعاينة عن تفحمٍ بكامل مبنى مديرية الأمن، وألسنة اللهب تتصاعد من طوابقه العُليا، ورجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائراتٍ للقوات المسلحة، في سعيٍ حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة.
وواصل البيان: تشكل فريقٌ من النيابة العامة للتحقيق في الواقعة؛ فاضطلع 13 عضوا من أعضاء النيابة بسؤال 33 مصابا، 29 منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، وجار استكمال التحقيقات.
واندلع حريق في مقر مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية شمال شرقي القاهرة فجر اليوم الاثنين.
وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى سقوط أجزاء من المبنى المحترق، فيما شاركت سيارات الإطفاء التابعة للجيش في إخماد الحريق.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية لاستقبال المصابين.

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