القنصلية في جنيف: التزموا بالقانون السويسري بشأن مبادرة حظر النقاب

القنصلية في جنيف: التزموا بالقانون السويسري بشأن مبادرة حظر النقاب
التاريخ
10/2/2023 2:19:10 PM
(MENAFN
- Al Watan) نوهت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في جنيف، بأن البرلمان السويسري أقرّ القانون الفدرالي الجديد بشأن حظر إخفاء الوجه ((مبادرة حظر النقاب)) بالأماكن العامة.
ودعت القنصلية، عبر حسابها الرسمي على ((تويتر))، المواطنين المقيمين أو الزائرين بالتقيد بالقوانين والأنظمة السويسرية.
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