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القنصلية في جنيف: التزموا بالقانون السويسري بشأن مبادرة حظر النقاب

10/2/2023 2:19:10 PM
(MENAFN- Al Watan) نوهت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في جنيف، بأن البرلمان السويسري أقرّ القانون الفدرالي الجديد بشأن حظر إخفاء الوجه ((مبادرة حظر النقاب)) بالأماكن العامة.


ودعت القنصلية، عبر حسابها الرسمي على ((تويتر))، المواطنين المقيمين أو الزائرين بالتقيد بالقوانين والأنظمة السويسرية.

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