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مباحثات سعودية - برتغالية في مجالي الاقتصاد والطاقة

10/2/2023 2:19:10 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، في العاصمة البرتغالية لشبونة، اليوم، وزيرة الدولة للطاقة والعمل المناخي البرتغالية، الدكتورة آنا فونتورا جوفيا، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالي الاقتصاد والطاقة وآخر التطورات، وذلك على هامش أعمال اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة.
وفي إطار زيارة وزير الاقتصاد والتخطيط إلى البرتغال، زار الإبراهيم، مركز بياتو للابتكار في العاصمة البرتغالية لشبونة، بهدف تعزيز فرص التعاون والشراكة المستقبلية في قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
واطلع خلال الزيارة على خبرات المركز العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، حيث تأتي الزيارة على هامش أعمال اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة.
ورأس الإبراهيم، وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة السادسة للجنة السعودية البرتغالية المشتركة التي انطلقت اليوم، في العاصمة لشبونة. وتتضمن اجتماعات اللجنة، التي تستمر يومين، أجندة حافلة تهدف إلى تقوية العلاقات الاقتصادية، وتستعرض الفرص الاستثمارية في البلدين الصديقين، وأشكال التعاون الثنائية الأخرى.
ويلقي وزير الاقتصاد والتخطيط الكلمة الافتتاحية والختامية في الاجتماع، إلى جانب وزير الاقتصاد والشؤون البحرية البرتغالي أنطونيو كوستا سيلفا.
كما يلقي الكلمة الافتتاحية في منتدى الاستثمار السعودي البرتغالي، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين الحكوميين في البرتغال، وتوقيع اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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