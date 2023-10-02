مباحثات سعودية - برتغالية في مجالي الاقتصاد والطاقة

(MENAFN
- Al Watan) التقى وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، في العاصمة البرتغالية لشبونة، اليوم، وزيرة الدولة للطاقة والعمل المناخي البرتغالية، الدكتورة آنا فونتورا جوفيا، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالي الاقتصاد والطاقة وآخر التطورات، وذلك على هامش أعمال اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة.
وفي إطار زيارة وزير الاقتصاد والتخطيط إلى البرتغال، زار الإبراهيم، مركز بياتو للابتكار في العاصمة البرتغالية لشبونة، بهدف تعزيز فرص التعاون والشراكة المستقبلية في قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
واطلع خلال الزيارة على خبرات المركز العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، حيث تأتي الزيارة على هامش أعمال اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة.
ورأس الإبراهيم، وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة السادسة للجنة السعودية البرتغالية المشتركة التي انطلقت اليوم، في العاصمة لشبونة. وتتضمن اجتماعات اللجنة، التي تستمر يومين، أجندة حافلة تهدف إلى تقوية العلاقات الاقتصادية، وتستعرض الفرص الاستثمارية في البلدين الصديقين، وأشكال التعاون الثنائية الأخرى.
ويلقي وزير الاقتصاد والتخطيط الكلمة الافتتاحية والختامية في الاجتماع، إلى جانب وزير الاقتصاد والشؤون البحرية البرتغالي أنطونيو كوستا سيلفا.
كما يلقي الكلمة الافتتاحية في منتدى الاستثمار السعودي البرتغالي، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين الحكوميين في البرتغال، وتوقيع اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
MENAFN02102023000089011017ID1107175639
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.