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تدشين نبض السعودية في محافظة يمنية

10/2/2023 2:19:10 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نبض السعودية التطوعي لطب وجراحة العيون في مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة، بالتنسيق مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية، المنفذ خلال المدة من 30 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2023.
وسيجري خلال الحملة الكشف على المرضى، وإجراء عمليات جراحية متخصصة لإزالة المياه البيضاء، وزراعة العدسات، وتوفير النظارات الطبية.
وأشاد محافظ المهرة رئيس المجلس المحلي، محمد علي ياسر، بجهود المملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، لإقامة مثل هذه الحملات والمخيمات العلاجية؛ لمساعدة المرضى المحتاجين في المحافظة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الفئات ذات الدخل المحدود في الدول الشقيقة والصديقة، وتقديم مختلف أشكال العون الإنساني لهم.

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