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تسييس الرياضة

10/2/2023 2:19:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أدى تسييس الرياضة من قِبل مسؤولي سباهان الإيراني، ومنظمي مواجهة الاتحاد وسباهان إلى إلغاء المباراة، بعد رفض الاتحاد دخول أرضية إستاد ((نقش جهان)) إلا بعد إزالة المخالفات التي كانت في مدرجات الإستاد ومضماره، قبل أن يلغي مراقب اللقاء المواجهة بعد مرور 30 دقيقة من الموعد المحدد لإقامتها.
قرار منتظر
ينتظر أن يحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نتيجة المواجهة الاتحاد وسباهان الإيراني، التي لم تجر في وقتها المحدد بقرار من قِبل مراقب المباراة، نظرا لعدم إيفاء مسؤولي التنظيم في النادي الإيراني بالتزاماتهم، على الرغم من وصول بعثة الاتحاد إلى إستاد ((نقش جهان))، ورفض الفريق خوض اللقاء لعدم إيفاء كل الاشتراطات الآسيوية لإقامة المباراة، ومنها محاولة تسييس الرياضة والمباراة.
30 دقيقة
انتظر مراقب اللقاء، وحكمها العماني أحمد الكاف، ومسؤولو الاتحاد الآسيوي 30 دقيقة، ليفي الفريق الإيراني باشتراطات الاتحاد القاري لإقامة المواجهة، وإزالة اللافتات والمخالفات التي شهدتها مدرجات ومضمار الملعب، إلا أن النادي الإيراني لم يتجاوب مع كل المحاولات، فتم اتخاذ قرار إلغاء المباراة بعد 30 دقيقة.
منع التسييس
بيّنت مصادر أنه في حال عدم الإيفاء بالاشتراطات يمكن للاتحاد القاري اتخاذ قرار خسارة المستضيف المواجهة، وسيحدد تقريرا مراقب المباراة وحكمها نتيجة المواجهة.
وتنص قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA على أنه لا يحق لأي دولة في العالم الاستفادة سياسيا من المباريات. وفي حالة تقديم شكوى من الطرف الثاني، أو مشاهدة مثل هذه الأحداث، تفرض غرامة على الفرد أو الأعضاء أو الفريق المعني. وفي هذه الحالة، سيعتبر الاتحاد فائزا 3/صفر.
أمن اللاعبين
أصدر الاتحاد الآسيوي بيانًا أرجع فيه سبب إلغاء المباراة إلى ((ظروف غير متوقعة))، مجددا التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين. وأكد إحالة الأمر إلى اللجان المختصة.
- لاعبو الاتحاد رفضوا دخول الملعب قبل الإيفاء بالاشتراطات
- مراقب المباراة منح النادي الإيراني 30 دقيقة لإزالة المخالفات
- القائمون على سباهان رفضوا التعاون مع مسؤولي الاتحاد الآسيوي
- مراقب المباراة ألغى المواجهة بعد 30 دقيقة من الانتظار
- قواعد FIFA تنص على أنه لا يحق لأي دولة الاستفادة سياسيا من المباريات
- في حال تقديم الاتحاد شكوى رسمية، سيعتبر منتصرا 3/صفر

MENAFN02102023000089011017ID1107175636

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