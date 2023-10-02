(MENAFN
- Al Watan) أدى تسييس الرياضة من قِبل مسؤولي سباهان الإيراني، ومنظمي مواجهة الاتحاد وسباهان إلى إلغاء المباراة، بعد رفض الاتحاد دخول أرضية إستاد ((نقش جهان)) إلا بعد إزالة المخالفات التي كانت في مدرجات الإستاد ومضماره، قبل أن يلغي مراقب اللقاء المواجهة بعد مرور 30 دقيقة من الموعد المحدد لإقامتها. قرار منتظر
ينتظر أن يحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نتيجة المواجهة الاتحاد وسباهان الإيراني، التي لم تجر في وقتها المحدد بقرار من قِبل مراقب المباراة، نظرا لعدم إيفاء مسؤولي التنظيم في النادي الإيراني بالتزاماتهم، على الرغم من وصول بعثة الاتحاد إلى إستاد ((نقش جهان))، ورفض الفريق خوض اللقاء لعدم إيفاء كل الاشتراطات الآسيوية لإقامة المباراة، ومنها محاولة تسييس الرياضة والمباراة. 30 دقيقة
انتظر مراقب اللقاء، وحكمها العماني أحمد الكاف، ومسؤولو الاتحاد الآسيوي 30 دقيقة، ليفي الفريق الإيراني باشتراطات الاتحاد القاري لإقامة المواجهة، وإزالة اللافتات والمخالفات التي شهدتها مدرجات ومضمار الملعب، إلا أن النادي الإيراني لم يتجاوب مع كل المحاولات، فتم اتخاذ قرار إلغاء المباراة بعد 30 دقيقة. منع التسييس
بيّنت مصادر أنه في حال عدم الإيفاء بالاشتراطات يمكن للاتحاد القاري اتخاذ قرار خسارة المستضيف المواجهة، وسيحدد تقريرا مراقب المباراة وحكمها نتيجة المواجهة.
وتنص قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA على أنه لا يحق لأي دولة في العالم الاستفادة سياسيا من المباريات. وفي حالة تقديم شكوى من الطرف الثاني، أو مشاهدة مثل هذه الأحداث، تفرض غرامة على الفرد أو الأعضاء أو الفريق المعني. وفي هذه الحالة، سيعتبر الاتحاد فائزا 3/صفر. أمن اللاعبين
أصدر الاتحاد الآسيوي بيانًا أرجع فيه سبب إلغاء المباراة إلى ((ظروف غير متوقعة))، مجددا التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين. وأكد إحالة الأمر إلى اللجان المختصة.
- لاعبو الاتحاد رفضوا دخول الملعب قبل الإيفاء بالاشتراطات
- مراقب المباراة منح النادي الإيراني 30 دقيقة لإزالة المخالفات
- القائمون على سباهان رفضوا التعاون مع مسؤولي الاتحاد الآسيوي
- مراقب المباراة ألغى المواجهة بعد 30 دقيقة من الانتظار
- قواعد FIFA تنص على أنه لا يحق لأي دولة الاستفادة سياسيا من المباريات
- في حال تقديم الاتحاد شكوى رسمية، سيعتبر منتصرا 3/صفر
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