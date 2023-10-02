الرويضي يقدم أوراق اعتماده للرئيس العراقي سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) بغداد/PNN/قدم السفير أحمد الرويضي، اليوم الإثنين، في قصر بغداد، أوراق اعتماده إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة فلسطين لدى جمهورية العراق الشقيق.

كما سلم السفير الرويضي رسالة من سيادة الرئيس محمود عباس إلى نظيره العراقي، تضمنت الحرص على تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

ونقل السفير الرويضي للرئيس العراقي تحيات وتقدير القيادة الفلسطينية وحرصها على ازدهار وأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه، كما أطلعه على الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في مدينة القدس، واستمرار سياسة الاحتلال القائمة على التهجير والطرد والاستيطان واستهداف المقدسات وفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.

كذلك، نقل السفير الرويضي تهنئة سيادة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية للعراق، رئيسا وحكومة وشعبا، لمناسبة اليوم الوطني للعراق الذي يصادف غدا.

بدوره، أعرب الرئيس العراقي عن تقديره للرئيس محمود عباس، وللشعب الفلسطيني على صموده وثباته على أرضه، مؤكدا توجيهاته للحكومة العراقية بتعزيز التعاون والدعم المقدم لفلسطين في المجالين السياسي والمالي.

كما أعرب عن أمنياته للسفير الرويضي بالتوفيق في أداء مهامه، ودعم رئاسة الجمهورية له، في كل ما من شأنه تسهيل مهامه وفي تطوير العلاقات الثنائية المشتركة.







