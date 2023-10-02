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الاحتلال يغلق المدخل الغربي لريف بيت لحم

10/2/2023 2:16:25 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، المدخل الغربي الموصل لقرى الريف الغربي في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أغلق منطقة "عقبة حسنة" المدخل الرئيس الموصل لبلدتي نحالين وبتير وقريتي وادي فوكين وحوسان، ما أدى إلى أزمة مرورية.

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