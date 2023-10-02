الاحتلال يغلق المدخل الغربي لريف بيت لحم
التاريخ
10/2/2023 2:16:25 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، المدخل الغربي الموصل لقرى الريف الغربي في محافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أغلق منطقة "عقبة حسنة" المدخل الرئيس الموصل لبلدتي نحالين وبتير وقريتي وادي فوكين وحوسان، ما أدى إلى أزمة مرورية.
-
MENAFN02102023000205011050ID1107175619
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.