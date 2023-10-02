إصابات بالاختناق خلال تصدي أهالي قصرة لهجوم مستوطنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق ورضوض، اليوم الإثنين، خلال تصدي أهالي قصرة جنوب نابلس لهجوم مستوطنين.
وقال الناشط ضد الاستيطان فؤاد حسن، إن مستوطنين من مستوطنة "يش كودش" هاجموا المنازل في الجهة الشرقية من البلدة، بحماية جيش الاحتلال.
وأضاف أن الأهالي تصدوا للمستوطنين الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، كما اعتدوا على الأهالي بالضرب وهاجموا عدة منازل في المنطقة.
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