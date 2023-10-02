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إصابات بالاختناق خلال تصدي أهالي قصرة لهجوم مستوطنين

10/2/2023 2:16:24 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق ورضوض، اليوم الإثنين، خلال تصدي أهالي قصرة جنوب نابلس لهجوم مستوطنين.

وقال الناشط ضد الاستيطان فؤاد حسن، إن مستوطنين من مستوطنة "يش كودش" هاجموا المنازل في الجهة الشرقية من البلدة، بحماية جيش الاحتلال.

وأضاف أن الأهالي تصدوا للمستوطنين الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، كما اعتدوا على الأهالي بالضرب وهاجموا عدة منازل في المنطقة.


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