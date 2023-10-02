مجموعة إيدج تستثمر في شركة برازيلية للصناعات الدفاعية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – تُعد مجموعة إيدج إحدى المجموعات الريادية في تطوير الحلول التكنولوجية لقطاع الدفاع ويقع مقرها الرئيسي في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، وأعلنت المجموعة يوم الجمعة في 29 أيلول/سبتمبر عن استحواذها على حصة 50 بالمئة من شركة“سييات” (SIATT) البرازيلية لتصنيع الأسلحة الذكية وأنظمة التكنولوجيا الفائقة الواقعة في ساو جوزيه دوس كامبوس في المناطق الداخلية من ساو باولو (في الصورة أعلاه)، ولهذا الغرض زار مسؤولون تنفيذيون في المجموعة العربية البرازيل لإجراء المفاوضات، كما التقوا في الأسبوع الماضي مع مسؤولين عسكريين وسياسيين في ريو دي جانيرو.

وتبعًا للمعلومات الصادرة عن مجموعة“إيدج” فإن الاستحواذ على حصة 50 بالمئة من الشركة البرازيلية تحقق بعد توقيع اتفاقية تعاون بين الشركتين في نيسان/ أبريل، واتفاقية أخرى في وقت لاحق بين“إيدج” وقوات البحرية البرازيلية تنص على العمل المشترك في مجال تطوير تقنية صواريخ بعيدة المدى مضادة للسفن. وتفيد مجموعة“إيدج” في بيان لها إن هذه الشراكة هي جزء من مشروع“مانسوب” ((Mansup الوطني المعني بالصواريخ المضادة للسفن الذي تزوده شركة“سييات” بأنظمة القيادة والملاحة والتحكم والقياس عن بعد.

كما يؤكد العضو المنتدب لمجموعة“إيدج” ورئيسها التنفيذي منصور الملا في البيان إن الاتفاقية هي جزء من استراتيجية التطوير المعنية بأميركا اللاتينية، وعلى وجه الخصوص بالسوق البرازيلية حيث تشارك المجموعة بتطوير وتصنيع الجيل القادم من الحلول والأسلحة الذكية عالية الأداء بأسعار تنافسية.

أما روجيريو سالفادور، الرئيس التنفيذي لشركة“سييات” وأحد مؤسسيها، فأفاد إن الاستثمار الذي أقدم عليه الشريك الإماراتي إنما هو خير دليل على“الجودة العالية” لمنتجات الشركة والحلول التي تقدمها، وإن هذه الشراكة ستتيح لشركة“سييات”“أن تستفيد من التصنيف العالمي الذي تتمتع به مجموعة“إيدج” ومن هيمنتها وخبرتها على الصعيد العالمي لتتمكن من تطوير الجيل القادم من الحلول في مجال الأسلحة الذكية للقوات المسلحة في كلا البلدين ولغيرهم من العملاء في قطاع الدفاع” على حد تعبيره. كما أكد في البيان إن شركة“سييات” ستظل“ملتزمة تمامًا” بالمساهمة في صون السيادة الوطنية.

لقاءات مع مسؤولين سياسيين وعسكريين

التقى مسؤولون تنفيذيون في مجموعة“إيدج” يوم الأربعاء (27) مع قائد قطاع المواد في مشاة البحرية البرازيلية نائب الأدميرال روجيريو راموس لاجي، ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (WAM) وقّع كل من الملا ولاجي اتفاقية أخرى في خلال هذا اللقاء يمكن أن تُفضي إلى شراكة جديدة في مجال“التعاون التقني”. كما التقى المسؤولون التنفيذيون في المجموعة الإماراتية يوم الثلاثاء (26) مع حاكم ولاية ريو دي جانيرو كلاوديو كاسترو في مقر السلطة التنفيذية بالولاية في قصر غوانابارا.

ترجمته من البرتغالية مريم موسى

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