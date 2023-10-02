29.23 مليار دولار ديون مستحق سدادها على مصر خلال 2024

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

القاهرة – كشف البنك المركزي المصري، أن قيمة الديون الخارجية مستحقة السداد من جانب مصر، سجل نحو 29.229 مليار دولار خلال العام المقبل 2024.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، حصلت وكالة الأنباء العربية البرازيلية“ANBA” على نسخة منه، أن الديون الخارجية المستحقة خلال العام المقبل تشمل سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بحوالي 22.917 مليار دولار.

ووفقا للتقرير، يتطلب دفع حوالي 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.

وأكد التقرير على الديون الخارجية المستحقة للسداد ستنخفض إلى 19.434 مليار دولار، مقسمة إلى نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.

وأوضح التقرير ان الديون المستحقة سترتفع بنسبة طفيفة خلال عام 2026، لتصل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد22.94 مليار دولار، مقسمة إلى 11.458 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، بينما بلغت 11.482 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2026.

وسجل إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر نحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 9.6 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2022، وجاءت هذه الزيادة، نتيجة للارتفاع في صافي القروض والتسهيلات بقيمة 9.1 مليار دولار، وارتفاع أسعار الفائدة.

Central Bank of Egypt