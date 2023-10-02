29.23 مليار دولار ديون مستحق سدادها على مصر خلال 2024

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Omar Assi
القاهرة – كشف البنك المركزي المصري، أن قيمة الديون الخارجية مستحقة السداد من جانب مصر، سجل نحو 29.229 مليار دولار خلال العام المقبل 2024.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، حصلت وكالة الأنباء العربية البرازيلية“ANBA” على نسخة منه، أن الديون الخارجية المستحقة خلال العام المقبل تشمل سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بحوالي 22.917 مليار دولار.
ووفقا للتقرير، يتطلب دفع حوالي 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.
وأكد التقرير على الديون الخارجية المستحقة للسداد ستنخفض إلى 19.434 مليار دولار، مقسمة إلى نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.
وأوضح التقرير ان الديون المستحقة سترتفع بنسبة طفيفة خلال عام 2026، لتصل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد22.94 مليار دولار، مقسمة إلى 11.458 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، بينما بلغت 11.482 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2026.
وسجل إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر نحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 9.6 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2022، وجاءت هذه الزيادة، نتيجة للارتفاع في صافي القروض والتسهيلات بقيمة 9.1 مليار دولار، وارتفاع أسعار الفائدة.
Central Bank of Egypt
MENAFN02102023000213011057ID1107175582
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