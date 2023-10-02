الملك يزور مجموعة سهل نصاب الجوية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - زار جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، مجموعة "سهل نصاب" الجوية، التابعة لجناح الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للاستطلاع الجوي في سلاح الجو الملكي.



واستمع جلالة القائد الأعلى، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز قدمه قائد سلاح الجو الملكي حول سير الأمور التدريبية والفنية والعملياتية والخطط المستقبلية للتطوير.



وتابع جلالة الملك تمرينا لطائرة ايرتراكتور AT-802F المخصصة لمهام إطفاء الحرائق، والتي دخلت الخدمة أخيرا.



كما اطلع جلالته على تجربة سلاح الجو الملكي في تعديل طائرات الايرتراكتور إلى BPA BLOCK 4، لرفع قدراتها على تنفيذ مهام الاستطلاع والاستطلاع المسلح بما يلبي متطلبات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.



وجال جلالة الملك في مختلف أقسام المجموعة، واستمع إلى شرح من القائمين عليها حول طبيعة الأعمال التي تنفذها، كما اطلع على التطوير والتحديث الذي شهدته طائرات السلاح.



وأشاد جلالته بمرتبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، معبرا عن ثقته باحترافيتهم في أداء الواجبات المناطة بهم وجاهزيتهم في الدفاع عن الوطن بكل اقتدار.



وأبدى جلالة الملك اعتزازه بالإنجازات التي تحققها مرتبات سلاح الجو على جميع المستويات، مؤكدا ضرورة الاستمرار بمواكبة التكنولوجيا في مجال الطيران العسكري من خلال تبادل الخبرات العالمية.