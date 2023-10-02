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زفيريف يصطدم بميدفيديف في بطولة بكين

10/2/2023 10:16:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ الألماني ألكسندر زفيريف، اليوم الإثنين، نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس للمرة الثالثة في مشواره عقب تغلبه على التشيلي نيكولاس جاري 6-1 و6-7 (5-7) و6-3 في لقاء استغرق ساعتين و18 دقيقة.
وواجه العملاق التشيلي الذي يبلغ طوله 1.98 سم، صعوبات في إرساله، الذي يعد واحد من أقوى أسلحته، ليستغل زفيريف الأمر وينجح في الفوز بالمباراة بمجموعتين لواحدة.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يصل فيها الألماني لنصف نهائي الصين المفتوحة، ذات ال500 نقطة، حيث سيواجه الروسي دانييل ميدفيديف، المرشح الثاني للقب، والذي فاز على الفرنسي أوجو أومبير (المصنف 36) 4-6 و6-3 و6-1 في ساعتين وأربع دقائق.

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