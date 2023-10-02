ريال مدريد يتحرك نحو صفقة فرنسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحرك نادي ريال مدريد الإسباني، خطوة جادة، نحو التعاقد مع جوهرة فرنسية شابة، خلال الفترة المقبلة.

كشفت شبكة "GFFN" الفرنسية، أن النادي الملكي أرسل للمرة الثانية أحد كشافيه إلى فرنسا، لمتابعة أحد لاعبي فريق رين خلال مواجهة نانت، أمس الأحد.

وأشارت إلى أن النادي المدريدي، مهتم بالتعاقد مع ديزيري دوي (18 عاما)، الذي يتميز بقوته وسرعة انطلاقاته في الجهة اليمنى.

أوضحت أن ريال مدريد، يبدأ خطة طويلة المدى، لتجديد الدماء في الجبهة اليمنى بعد تجاوز داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز، حاجز ال30 عاما.

لفتت إلى أن أكاديمية رين، تعد من أفضل أكاديميات كرة القدم في فرنسا، وأفرزت مواهب عديدة مثل عثمان ديمبلي، إدواردو كامافينجا وماتياس تيل.

ذكرت الشبكة الفرنسية أيضا، أن ديزيري دوي سجل 6 أهداف وصنع 2 في 55 مباراة مع رين.

يذكر أيضا أن ريال مدريد، سبق أن دعم صفوفه بصفقة أخرى من رين قبل عامين، عندما تعاقد مع لاعب الوسط، كامافينجا، في صيف 2021.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة